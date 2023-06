Es el queso favorito de este famoso chef y sólo cuesta 14 euros: es una delicia

El chef José Andrés ha querido revelar el nombre de su queso favorito, cuesta solo 14 euros y es una auténtica delicia. Este popular cocinero inició una aventura en Estados Unidos hace unos años. Allí es famoso por haber cocinado para varios presidentes y disponer de un pequeño imperio empresarial que se ha ganado a pulso. Lejos de su tierra, echa de menos algunas delicias que no duda en llevarse o en comprar cuando viene a España. Hay un queso que le apasiona, es una auténtica delicia en todos los sentidos.

El queso es uno de los alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta. Un buen básico que se convierte en una cena rápida de excepción. Un poco de queso con vino tinto y unos frutos secos con fruta fresca puede ser la mejor cena rápida de la historia. Especialmente si cuidamos el producto que traemos a nuestra mesa.

España puede presumir de grandes productores de quesos. Tenemos una buena materia prima que llega para vestir de lujo nuestras mesas. El queso es algo que destaca y enamora a más de uno. Solo necesitamos hacernos con una buena base para conseguir llenar nuestra mesa de buenas sensaciones.

José Andrés es el famoso chef que nos ha regalado la opción de descubrir un queso que cuesta muy poco y cuyo sabor es impresionante. El rey Rey Silo Rojo tiene su origen en Asturias y es una auténtica obra de arte de la gastronomía española. Un queso que ya es viral gracias a que este cocinero mundialmente reconocido lo ha convertido en uno de sus favoritos.

Hay tantos quesos en nuestro país que a veces cuesta encontrar el que buscamos. Los chefs profesionales como José Andrés no dudan en conseguir darnos lo mejor y analizar un queso que quizás no conocíamos. Como buen asturiano José Andrés no duda en darle publicidad a los quesos de su tierra.

En España hay muchos más, igual de deliciosos que este. podemos prácticamente crear una tabla de quesos nacionales que nos haga disfrutar de una combinación de sabores impresionantes. Desde un buen cabrales, hasta un queso de cabra o de oveja de esos cuya intensidad combina a la perfección con momentos especiales.