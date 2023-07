¿A qué edad me puedo jubilar con 15 años cotizados?

Acercarse a la edad de jubilación siempre hace que te plantees muchas dudas sobre cómo será tu vida cuando llegue el momento, especialmente qué pensión vas a tener y si lo que vas a ganar te va a llegar para poder vivir con holgura y sin pasar apuros económicos. Te contamos a qué edad te puedes jubilar si has cotizado 15 años, que es el mínimo que se requiere para poder cobrar una pensión… ¡toma nota!.

Esta es la edad de jubilación si has cotizado 15 años

La cuantía de la pensión que vas a tener al jubilarte depende de tu trayectoria profesional, los años cotizados o los salarios que has tenido, entre otros, por lo que realmente cada caso es muy específico y no se puede generalizar. Uno de los casos que más dudas generan es el hecho de cuál es la edad de jubilación si has cotizado 15 años, que es el tiempo mínimo que se exige para poder cobrar la pensión.

Si llegas a esos 15 años de cotización podrás cobrar la pensión de jubilación contributiva, mientras que si te quedas por debajo de esa cifra únicamente podrás recibir una pensión de jubilación no contributiva, que es la que se pone a disposición de los trabajadores que no han cotizado lo suficiente. La normativa en España se modifica cada año, por lo que constantemente hay nuevos aspectos sobre la jubilación, como los cambios en la edad de jubilación, que varía cada año.

Por lo tanto, en el caso de haber cotizado 15 años, podrás jubilarte a la edad establecida para ello, que en España en este 2023 será a los 66 años y 4 meses, plazo marcado para las personas que no han llegado a cotizar 37 años y 9 meses, que sería el caso de quienes han cotizado únicamente 15 años. Las personas que sí superan esos 37 años y 9 meses podrán jubilarse a los 65 años si así lo desean.

Además, esas personas que han cotizado 15 años podrán acogerse a la jubilación demorada para lograr un 4% extra en la pensión en el momento de jubilarse, unos años después.

¿Cuánto se cobrará de pensión con 15 años cotizados?

Los años cotizados por un trabajador marcan el porcentaje de la base reguladora al que se tiene derecho, y en el caso de 15 años trabajados la pensión será equivalente al 50% de la base reguladora. Si ese 50% es inferior a la cuantía mínima de la pensión de jubilación que corresponda, el jubilado tendrá derecho a beneficiarse de complementos para llegar a esa cuantía mínima establecida.