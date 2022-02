Entre 2022 y 2024 está previsto que se inauguren en España 30 nuevos centros y parques comerciales, concretamente, 22 parques y 8 centros que sumarán más de 787.000 metros cuadrados. Por ubicaciones, la Comunidad de Madrid y Andalucía acogerán la mitad del total de proyectos.

A lo largo del año actual, abrirá sus puertas el centro comercial Espacio Caleido en Madrid, situado en el rascacielos de Inmobiliaria Espacio (Grupo Villar Mir) y que contará con 15.000 metros cuadrados de oferta comercial. También comenzarán a operar en 2022 el Open Mall de Lanzarote, con 35.000 m2 de superficie, y el Nova Center en Vila Nova i La Geltrú.

Otro proyecto que se inaugurará este año en Madrid es el Parque Comercial Mirasierra Gallery, promovido por Ten Brinke, que ya ha cerrado acuerdos con Aldi, Ahorramás y Altafit Gym Club. El parque comercial contará con cerca de 9.500 m2 de superficie.

«El hecho de que en los próximos años estén previstos 30 nuevos proyectos es una muestra de la vitalidad y la fortaleza del sector y de que es posible abrir nuevos proyectos atractivos y con gran potencial. La clave está en ser capaces de innovar y proponer una oferta que responda a las necesidades del nuevo consumidor en cada mercado», explica a OKDIARIO Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

Centros comerciales en Madrid

En Pozuelo de Alarcón está prevista la apertura de La Finca Grand Café en 2023, que dispondrá de una oferta comercial y restauración de más de 10.000 m2 con vistas a los campos de golf de LaFinca. Para el año que viene también se estima que abrirá sus puertas el centro comercial de 90.000 m2 Solia Live Center, en la zona de El Cañaveral.

Mientras que en el último trimestre de 2022 estará operativo el nuevo Parque Comercial Imagina, en la localidad madrileña de Getafe y con 12.000 m2 de superficie. Y en 2024 está prevista la apertura del Parque Comercial Alcalá de Henares, con 20.000 m2, y la del Parque Comercial El Escorial.

Aperturas en Andalucía

En la segunda mitad de 2022 se inaugurará la segunda fase del Centro Comercial Jaén Plaza, promovido por Grupo Alvores. La primera fase finalizó con la construcción del parque de medianas -funcionando desde noviembre de 2019-, y la segunda albergará la galería comercial, ocio y restauración. Asimismo, en 2023 está prevista la inauguración del centro comercial Marbella Plaza, con 22.000 m2.

Aún se desconoce la fecha fija de apertura, pero en los próximos tres años estará operativo el Parque Comercial Estepona Centro, con una oferta de 6.00 m2. Y en 2024 se inaugurará el parque comercial Bogaris Córdoba, con casi 14.000 m2. De igual manera, se prevé la apertura del Parque Comercial Las Yucas en Cádiz y el Parque Comercial Higuerón Sur en Sevilla, promovido por Bogaris. Otra inauguración importante será la del Salyt Parque Comercial en Málaga, con más de 20.000 m2.

Entre 2022 y 2024 abrirán sus puertas el Open Mall Lanzarote, Nova Center (Cataluña), Inifinity (Comunidad Valenciana), Way Orense (Galicia), Way Cáceres (Extremadura), Parc Comercial Vilanova (Cataluña), Parque Comercial Atalaya del Tormes (Salamanca), Atalaya de Olaz (Pamplona), Nasas Nigrán (Galicia), Breogán Park (Galicia), Leroy Merlin Phygital & Co (Islas Canarias), Promenade Lleida (Cataluña) y Parque Adeje (Islas Canarias).