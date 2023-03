La promotora Libra avisa: «Es muy difícil construir vivienda asequible, los costes han subido un 50%»

La gestora de cooperativas Libra Gestión de Proyectos nació hace 25 años como una gestora de cooperativas de viviendas, pero a raíz de la crisis financiera de 2008 diversificó su negocio hacia una tipología para un comprador con mayor poder adquisitivo. Años después volvió a promover viviendas más asequibles o en régimen de cooperativa. Sin embargo, el fundador de la compañía, Miguel Palmero Martín, explica en una entrevista con OKDIARIO que «ahora es muy difícil construir vivienda asequible porque los costes han subido hasta un 50% en algunos casos».

Palmero asegura:»La subida de los costes de construcción fue brutal durante la primera mitad del año pasado. Ahora se han estabilizado un poco, pero esto nos ha obligado a afinar y ajustar los proyectos. Por ejemplo, en este momento tenemos un desarrollo en Valladolid que tenemos que reestudiar por completo porque los costes de viviendas unifamiliares se han disparado un 50% sobre lo que teníamos programado».

La compañía nació con el foco puesto en vivienda asequible, pero actualmente sólo el 40% de su cartera pertenece a esta tipología. «La vivienda protegida fue nuestro centro de negocio durante los primeros años, pero con la crisis se vino abajo porque no había ayudas. La gente joven, que eran los destinatarios naturales de la vivienda asequible, no tenían trabajo y no podían conseguir hipotecas, así que nos tuvimos que reciclar».

Además de los costes de los materiales, el fundado de Libra apunta que «comprar suelos para vivienda protegida es muy difícil». Al respecto, Palmero explica que «el problema principal es el precio, porque si éste es de propiedad privada, pues no se ajusta al precio final al que hay que vender esa vivienda. Otro problema es la forma de pago, si lo piden al contado, pues nosotros no podemos hacerlo». En este sentido, matiza que el precio del suelo supone el 15% del coste del proyecto de vivienda asequible.

Cartera de viviendas

Actualmente, Libra cuenta con unas 1.000 viviendas en diferentes fases de gestión repartidas por Madrid, Valladolid, Zaragoza, Valencia y Castellón. A esta cifra se sumarán otras 200 unidades residenciales que la gestora tiene previsto arrancar a lo largo de este año. En sus 25 años de actividad, Libra Gestión de Proyectos ha desarrollado más de 60 promociones, con cerca de 6.000 viviendas entregadas tanto en régimen de cooperativa como de promoción directa.

Entre sus proyectos de vivienda más cara destaca la promoción que está desarrollando en Méndez Álvaro (Madrid), cuya entrega está prevista para el próximo ejercicio. En abril de 2021, Libra ganó un concurso de Adif, con el que se hizo con una parcela donde está desarrollando unas 70 viviendas con una inversión de más de 50 millones de euros. Recientemente, se ha hecho con los suelos del concurso convocado por Valencia Parque Central Alta Velocidad. Ahí, construirá el Residencial Benlliure, una promoción que consta de 50 viviendas de dos a cinco dormitorios en urbanización privada con piscina, gimnasio y sala comunitaria.

Además de construir viviendas para un perfil con mayor poder adquisitivo, después de la crisis de 2008, la compañía también consiguió engrosar su cartera de suelo para futuros proyectos. Palmero explica que entre 2010 y 2012 los bancos tenían muchos suelos y se dieron cuenta de que ellos no podían gestionarlos, así que «los empezaron vender a precios razonables». Así, » conseguimos terrenos con buenas condiciones, en buenos sitios y a un precio muy bueno, donde hemos construido grandes viviendas con terraza», afirma el fundador de Libra.

Metaverso

Para celebrar sus 25 años de actividad, Libra Gestión de Proyectos ha desembarcado en el metaverso, para compartir su experiencia. Con esta herramienta, la compañía pretende dar a conocer sus orígenes, incluyendo cada una de las aperturas de sus delegaciones en Madrid, Valencia, Valladolid y Zaragoza, hasta su futuro.

En el metaverso Libra explica aspectos más técnicos de su negocio como en qué consiste una cooperativa de viviendas y cuál es la misión de una gestora. Además, lanza su programa Libra Smart Home, una herramienta digital que permite realizar desde cualquier smartphone numerosas gestiones vinculadas con la vivienda y con las zonas comunes.