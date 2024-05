El producto de Mercadona que ya triunfa en Wallapop: lo están comprando por el triple de lo que vale

Mercadona, conocido por su habilidad para sorprender a los consumidores con productos innovadores y de calidad, vuelve a ser centro de atención en el mercado español. No es la primera vez que un artículo de esta cadena de supermercados se convierte en un fenómeno viral, captando la fascinación de los consumidores y agotándose rápidamente en las tiendas. Este fenómeno no se limita a los alimentos o productos de limpieza habituales, sino que se extiende a otros tipos de mercancías, como es el caso del neceser que actualmente está en boca de todos. Prácticamente agotado en todos sus establecimientos, este producto ha desatado una verdadera fiebre entre los compradores, al punto de haberse convertido en el producto de Mercadona que está siendo revendido en plataformas como Wallapop por hasta el triple de su precio original.

El protagonista de esta historia es un bonito neceser infantil con diseño de Snoopy en forma de furgoneta, ofrecido originalmente a un precio de 7,50 euros. La combinación de su precio accesible, su gran capacidad y el que tenga un diseño tan atractivo ha hecho que este neceser se convierta en un objeto de deseo, agotándose rápidamente tras su lanzamiento. Todo el mundo comenzó a hablar de él en redes sociales como TikTok hace apenas un par de semanas, y tras este «boom» apenas se encuentra en las tiendas, por lo que ahora de nuevo se vuelve a hablar de él pero debido a que se ha convertido en uno de los objetos más buscados en plataformas de reventa de objetos, donde lo podemos encontrar a precios que superan los 20 euros.

El producto de Mercadona que triunfa en Wallapop

El diseño práctico y alegre del neceser no solo atrae a los niños, sino también a adultos que ven en él un producto versátil y de gran capacidad, ideal para todo tipo de usos y de ahí que haya pasado a ser el producto de Mercadona más deseado de todo. De hecho, tal y como decimos, el éxito del neceser furgoneta de Snoopy ha trascendido las paredes de Mercadona y ha encontrado un nuevo mercado en plataformas de venta de segunda mano como Wallapop y Vinted. En estos sitios, el neceser se oferta a precios significativamente superiores, alcanzando en algunos casos hasta 30 euros. El marcado aumento en el precio se debe principalmente a la escasez del producto en las tiendas y al gran interés que sigue suscitando entre el público. Aunque algunos usuarios expresan su descontento ante esta situación, calificándola de injusta y contraria al espíritu de reutilización que promueven estas plataformas, otros aprovechan la oportunidad para obtener un beneficio económico.

Impacto social y reacciones en redes

Como avanzamos, la repercusión de este fenómeno no se limita al ámbito comercial, sino que también ha generado un amplio debate en redes sociales. Usuarios como @elvasodelanonna8 en TikTok han compartido su entusiasmo por el neceser, destacando tanto su diseño como su funcionalidad, lo que ha incrementado aún más el interés por el producto. Sin embargo, también hay voces críticas que cuestionan las prácticas de reventa y el impacto que tienen en el acceso equitativo a productos asequibles. Estos comentarios reflejan una creciente preocupación por cómo fenómenos virales pueden alterar las dinámicas de mercado y excluir a aquellos que no están dispuestos o no pueden pagar precios inflados.

Es el caso de @si_reviento, usuaria de la red social X donde se ha quejado de como algunos aprovechan que está agotado para ganar dinero en lugar de reutilizar el producto: «Entiendo que el neceser de @Mercadona sea súper chulo, y lo quiera todo el mundo, pero que en @wallapop y @vinted permitan que se vendan por más de el triple de su valor, es una vergüenza. Esto no es reutilizar productos de segunda mano», se queja un usuario.

Como podemos ver caso del neceser de Snoopy en Mercadona es un claro ejemplo de cómo un producto puede trascender su función original y convertirse en un símbolo de tendencia y debate social. Mientras que algunos celebran la astucia de quienes logran captar y capitalizar el interés del público, otros critican las implicaciones éticas de tales prácticas. Lo que es indiscutible es que Mercadona ha logrado, una vez más, colocar un producto en el centro del escenario comercial y cultural de España.

Las distintas opciones que podemos encontrar en Women’secret

Y en el caso de que desees poder tener un neceser en el que Snoopy sea el protagonista, pero no deseas pagar el triple de lo que vale en realidad, otras firmas como Women´s Secret tiene neceseres con este simpático personaje y además a precios rebajados.

Es el caso de lo dos modelos que te mostramos. El de la izquierda, se vende por 15,99 euros y el de la derecha por 9,99 euros y te avisamos, los dos también están arrasando.