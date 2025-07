Esto es lo que cuesta tener el aire acondicionado encendido 10 horas al día, según un experto en energía

Con la llegada de las olas de calor, muchas personas se ven obligadas a recurrir al aire acondicionado para poder sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, ese alivio térmico tan necesario suele venir acompañado de una duda que es común para todos: ¿cuánto me va a costar tener el aire encendido tantas horas? A veces, el miedo a tener que pagar una factura eléctrica elevada hace que prefiramos sudar antes que encender el electrodoméstico que en definitiva, es el más imprescindible del verano.

En un momento en el que el precio de la luz fluctúa casi a diario, es normal que queramos saber a qué nos enfrentamos. Y para ello, nada como contar con el testimonio de un experto en energía que ha puesto números concretos al consumo real de un aire acondicionado tipo split funcionando durante diez horas al día. Su explicación subida en un vídeo a redes sociales, es clara y sirve para hacernos una idea muy ajustada del impacto económico. Así que, si estás pensando en cuánto puede repercutirte en la factura mensual disfrutar de un ambiente fresco en casa, este cálculo puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes. Porque tener información clara y veraz también es una forma de ahorrar. Veamos con detalle cómo se realiza este cálculo y cuánto estarías pagando por ese confort veraniego.

Cuánto consume un aire acondicionado tipo split

La mayoría de los hogares cuentan con aparatos de aire acondicionado tipo split, que son los más comunes por su buena relación entre eficiencia y rendimiento. Según explica el experto del canal @energiajusta8, estos equipos suelen tener un consumo que se mueve entre los 1 y 1,3 kilovatios (kW) por hora, dependiendo del modelo, del uso y de las condiciones de la vivienda. Es decir, por cada hora que está funcionando, gasta entre 1.000 y 1.300 vatios de energía.

Este dato ya nos da una pista de que el aire acondicionado, aunque indispensable en muchas ocasiones, no es precisamente un electrodoméstico ligero en consumo. Pero el número por sí solo no nos dice demasiado si no lo contextualizamos con el precio de la electricidad y con las horas reales de uso que hacemos cada día. Por eso, conviene seguir con el siguiente paso del cálculo.

El precio del kilovatio y su impacto diario

Una vez que tenemos claro el consumo aproximado del aire acondicionado, el siguiente elemento clave es el precio del kilovatio hora (kWh). Aunque esta cifra cambia constantemente, en la última semana el valor medio se ha situado en torno a los 0,15 euros por kWh, según el análisis del experto. Con esto ya podemos hacer una estimación bastante realista.

Si asumimos que el aparato está funcionando 10 horas al día, y tomamos como referencia un consumo medio de 1,3 kW, estaríamos hablando de 13 kilovatios consumidos en una jornada. Multiplicando esa cantidad por el precio del kWh (0,15 €), obtenemos un coste diario aproximado de 1 euro con 95 céntimos. Es decir, ese sería el precio de pasar 10 horas con el aire encendido.

¿Y cuánto sería al mes?

Si el coste diario de tener el aire acondicionado encendido 10 horas es de 1,95 €, en un mes de 30 días estaríamos hablando de 58,50 €. Esta cantidad, aunque puede parecer asumible para muchos hogares, representa un gasto considerable si se suma al resto de electrodomésticos, y más aún si se tienen varios aparatos funcionando a la vez.

Además, hay que tener en cuenta que estos cálculos no contemplan otros factores que pueden influir en el consumo: la eficiencia energética del equipo, la temperatura exterior, el aislamiento de la vivienda o si el aparato necesita hacer más esfuerzo porque se enciende y apaga constantemente. Es decir, el consumo puede ser incluso mayor si el aire trabaja a pleno rendimiento durante todo el día o si la vivienda no mantiene bien el frío.

Cómo reducir el gasto sin renunciar al confort

La buena noticia es que no todo se reduce a pagar más o pasar calor. Hay formas de mantener una temperatura agradable sin disparar el recibo de la luz. Por ejemplo, es recomendable ajustar el termostato a unos 24-26 grados, en lugar de ponerlo a 20 o menos. Cada grado de diferencia puede suponer hasta un 7% más de consumo.

También ayuda utilizar ventiladores como apoyo, cerrar persianas durante las horas de más sol, ventilar por la noche y mantener puertas y ventanas cerradas mientras el aparato está encendido. Si además el equipo cuenta con tecnología inverter y una buena clasificación energética, el ahorro será aún mayor. La clave está en usar el aire con cabeza: encenderlo cuando realmente hace falta y aprovechar bien las horas de menor calor.

El equilibrio entre bienestar y consumo

El aire acondicionado ya no es un lujo, sino una necesidad en muchas zonas del país donde las temperaturas superan los 40 grados en verano. Pero eso no significa que tengamos que resignarnos a facturas elevadas o a pasar calor. Conocer el coste real de su uso es el primer paso para tomar decisiones más inteligentes y ajustar nuestros hábitos al bolsillo sin renunciar al bienestar.

Al final, todo se resume en encontrar ese punto de equilibrio entre comodidad y eficiencia. Saber que tener el aire acondicionado 10 horas al día cuesta aproximadamente 1,95 € nos permite planificarnos mejor, decidir cuándo usarlo y cómo complementarlo con otras estrategias. Porque estar frescos en verano también puede ser compatible con ahorrar energía.