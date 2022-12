El producto de Mercadona que se va a agotar en los próximos días: corre que vuela

Hay productos que se venden de maravilla durante todo el año, mientras que otros aunque están siempre a la venta tienen más éxito en determinadas épocas, por el motivo que sea pero siempre relacionado con esa época ya que es lo que hace que aumente sus ventas y el público tenga más interés (por ejemplo dulces navideños en Navidad). Hoy te mostramos un producto de Mercadona que va a ser de los más buscados en los próximos días y que debes darte prisa para conseguirlo ya que muy pronto estará agotado en todas sus tiendas.

Mercadona cuenta con muchísimos productos que se agotan en varias ocasiones a lo largo del año, especialmente cuando alguno se hace viral ya que se desata una completa locura por conseguirlo que lo convierte casi en uno de los productos más codiciados del mercado. La cadena valenciana tiene claro cuáles son las necesidades de su clientela en cada momento del año, y no duda en poner a su disposición todo lo que haga falta para satisfacerlas.

El agua de azahar de Mercadona que necesitas estas navidades

Se trata del Aroma agua de azahar Hacendado, un producto que quizás no tengas muy claro para qué sirve o que no le hagas caso durante todo el año, pero es ahora cuando empieza a venderse como churros, y si no te das prisa te vas a quedar sin conseguirlo cuando te des cuenta de lo imprescindible que resulta para ti. Está disponible en un bote de 150 ml con un precio actualmente de 1,60€.

Esta agua de azahar de Mercadona es un éxito a estas alturas del año, pero ¿por qué?. Pues por algo tan sencillo como que es imprescindible para hacer el roscón de Reyes y que pueda tener ese aroma y ese sabor tan característico, por lo que es ahora cuando alcanza su punto máximo de ventas tras ser un producto que prácticamente pasa desapercibido el resto del año.

Si tienes pensado hacer un roscón de Reyes para que sea mucho más especial que si decides comprarlo, sin duda el agua de azahar de Mercadona será imprescindible para que pueda tener este toque tan característico que lo hace tan especial. Según las recomendaciones en el envase, debes poner dos cucharadas soperas de producto por cada medio kilo de masa si lo utilizas en repostería.

Es muy importante que tengas en cuenta que este producto no se puede ingerir en solitario, únicamente disuelto en la receta.