A la hora de elegir equipamiento deportivo no sólo es importante fijarse en la comodidad o el diseño, también lo es asegurarse de que cumple con criterios médicos para que no cause ningún daño. Hoy te mostramos un artículo de Decathlon que está validado por médicos y al que le puedes sacar mucho partido.

Decathlon es una de las cadenas de tiendas deportivas más importantes a nivel mundial, y en nuestro país cuenta con más de 200 tiendas, clara señal de que en España es todo un éxito.

Zapatillas de Bebé primeros pasos de Decathlon

Las zapatillas de bebé primeros pasos de Decathlon se pueden encontrar en tallas de la 20 a la 30 y cuentan con un diseño totalmente innovador que está validado por un psicomotricista, por lo que su uso es recomendable para los primeros pasos de los bebés.

El bebé tendrá la sensación de que va descalzo, por lo que con estas zapatillas podrá desarrollar más y mejor su equilibrio, coordinación y motricidad. Son zapatillas transpirables con una suela superflexible y antideslizante que seguirá a la perfección todos los movimientos del pie.

Estas zapatillas son recomendables no sólo para aprender a dar sus primeros pasos, también para realizar actividad física, lo cual resulta muy beneficioso para los niños incluso desde tan pequeños. Es recomendable utilizarlas únicamente en espacios interiores y preferiblemente en suelos blandos.

Para calzarse estas zapatillas no es necesario utilizar calcetines, se ponen directamente, así los pies podrán mantener el máximo contacto posible con el suelo y los nervios de la planta, al sentir el suelo, ayudarán al niño a encontrar el equilibrio.

Siempre es importante elegir la talla correcta de calzado, mucho más en el caso de los bebés ya que su pie está en desarrollo y una talla inadecuada podría deformarlo. En el caso de que sea más un tallaje menor al que necesita, los dedos se doblarán al quedar apretados, mientras que los tallajes mayores no ajustarán el pie y no podrá caminar bien.