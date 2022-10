Los títulos de Prisa se dejaron un 7% en la semana al confirmarse la necesidad de ampliar capital. Solo el viernes, cuando la compañía confirmó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba analizando diferentes opciones para refinanciar deuda, se dejó el 2,65%, hasta 0,33 euros por acción, mínimos históricos.

El valor, que cotiza en el Mercado Continuo, cae el 41,5% en lo que va de año ante su situación crítica. Prisa perdió 28,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año y elevó su deuda hasta 915 millones, casi cuatro veces más que su capitalización bursátil que es de 244 millones.

El dueño de la Cadena Ser y editor de El País, entre otros medios, consiguió reducir sus pérdidas respecto al mismo periodo de 2021 e incrementó los ingresos, según el informe de resultados remitido a la CNMV, pero la generación de caja es negativa por lo que la deuda sigue al alza.

Facturó 587,3 millones hasta septiembre, un 21% más, pero registró una generación de caja de 2,4 millones de euros sin tener en cuenta impactos extraordinarios como la contratación de una cobertura contra los tipos de interés y la compra del 25% de la radio del Grupo Godó. En total, una caja negativa de 62 millones.

Las cifras provocaron que la compañía reconociese de forma pública, a través de la CNMV, que tras las noticias aparecidas en medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, «está actualmente analizando distintas alternativas estratégicas con la finalidad de reducir la deuda financiera y los costes financieros asociados con la misma, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna decisión».

La última información relevante publicada por este periódico sobre Prisa es que la familia Berlusconi, dueña de Mediaset, donde se incluye, entre otros, Telecinco en España, solo está interesa en Prisa si el grupo le otorga el control de la publicidad de la Cadena Ser. Un acercamiento que llega un año antes de las elecciones generales en España.

Joseph Oughourlian, presiente del fondo de inversión Amper y de Prisa al controlar el 29,9% del capital social (si llega al 30% se vería obligado a lanzar una opa), es el primer partidario en lanzar una ampliación de capital y por ello miraba a Mediaset, pero los Berlusconi no quieren invertir ni un solo euro en la empresa, en contra de su estrategia habitual, sin algún otro tipo de beneficio. «¿De qué le sirve a Mediaset tener un 5% o un 10% de Prisa? De nada. Y Prisa no va a vender la mayoría de la empresa a Mediaset en estos momentos, no va a cambiar a corto plazo de primer accionista», señalan fuentes conocedoras de las conversaciones.

Otro de los movimientos recientes de Prisa es acercarse a RTVE para que contrate a su productora y compre programas, como también ha ido informando puntualmente este periódico. En total son 11 programas desde la entrada de Rosa María Mateo como presidenta de RTVE con un importe de 20,29 millones de euros. Las contrataciones se produjeron pese a que el director del ente público alertó al consejo de administración que la productora de Prisa es insolvente.