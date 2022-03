El efecto papel higiénico llega a la leche por el paro de los transportistas. Los primeros supermercados han empezado a limitar la compra de leche por la falta de suministro. La cadena de distribución valenciana Consum racionaliza la leche desde este lunes ante el incremento de la demanda y no deja que los consumidores se lleven más de seis bricks de leche, bien sea de vaca o vegetal. No obstante, ya hay otras cadenas que se lo están planteando. En este sentido, Carrefour ya aconseja a sus clientes que no hagan acopio de leche, como ya hizo con el aceite de girasol.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía en conversaciones con este diario que han explicado que «los supermercados Consum limitan la venta de leche a seis bricks, tanto de leche vegetal como de leche de vaca, desde este lunes en todos sus centros repartidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón». «Una medida que nos hemos visto obligados a tomar por el aumento de la demanda, que ya multiplica por dos a la registrada el año pasado, y la caída del abastecimiento por el paro de los transportistas», detallan.

«El problema es sectorial y generalizado en las cadenas de distribución, ya que al paro de los transportistas hay que sumar el acopio que están realizando los consumidores», recalcan desde la compañía. Consum cuenta con más de 800 supermercados, entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón en los que ya se está llevando a cabo esta medida.

No obstante, está decisión la podrían estar barajando otras cadenas de supermercados ante la «situación insostenible» que atraviesa el sector y que está provocando que miles de supermercados amanezcan con los lineales llenos y a los minutos se queden completamente vacíos. Así lo anunciaron varias compañías en la reunión que celebraron las patronales este martes tal como ha podido saber este diario.

La situación «empeora»

La situación por la que atraviesa la industria láctea española sigue empeorando y temen que se agrave en los próximos días si no se pone fin a la huelga indefinida de transportes, mientras los pedidos para venta al exterior del país están ya bloqueados. Actualmente, hay cerca de un centenar de contenedores pendientes de carga y los puertos más afectados son el de Vigo y el de Gijón, aunque no los únicos.

Una situación que ha provocado el cierre de varias plantas. Este es el caso de Danone, que ya ha bajado la persiana de dos plantas debido a la huelga de transportistas si no se llega a un acuerdo «inmediato» que ponga fin a los paros.

El grupo Lactalis (Puleva, Lauki, RAM, El Ventero o Président) ha apelado al «diálogo y a la negociación» para «evitar un mayor colapso» en la cadena láctea tras nueve días de huelga en el sector del transporte. Mientras, Central Lechera Asturiana (Capsa Food) ha informado a Efe de que han comenzado la jornada recogiendo la leche de sus ganaderos, aunque con mayor dificultad que este lunes, por lo que las salidas siguen siendo mínimas en relación con las que se hacen en una situación de normalidad.