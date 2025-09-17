Primark vuelve a dejar en shock a la competencia: lanza el clon de 5 euros del colorete de alta gama que se ha hecho viral en TikTok

Primark siempre acierta con su moda, pero también con sus propuestas para el hogar y como no, en sus productos de maquillaje, y sobre estos últimos, hay uno en concreto que está arrasando porque está siendo comparado con otro de una marca de alta gama. De ahí que este producto de maquillaje esté revolucionado TikTok ya que sólo cuesta 5 euros pero se compara con uno que cuesta bastante más.

Se trata del PS PRO Cream Contour Wand, un contorno en crema que cuesta como decimos 5 euros y que muchos ya están comparando con el famosísimo Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, cuyo precio supera los 30 euros. La diferencia, más allá del coste, parece casi imperceptible. ¿El secreto? Un formato cómodo, una textura bien pensada y un acabado que sorprende por su calidad, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Y claro, cuando algo así aparece en redes sociales, todo el mundo quiere probarlo hasta el punto de estar ya agotado en muchas tiendas de Primark

El clon de maquillaje de Primark que está arrasando

Basta con echar un vistazo rápido por TikTok para ver cómo este producto se ha convertido en tendencia. Hay quien lo prueba por curiosidad y acaba comprando varias unidades. Y hay quien directamente ha dejado de usar el contorno de alta gama tras descubrir el de Primark.

El formato es sencillo. Un tubo con una esponja a modo de aplicador justo como en el contorno con el que todo el mundo compara este de Primark. Pero lo más interesante está en la textura. La fórmula del PS PRO Contour Wand es algo más densa, lo que ayuda a que no se escurra ni deje marcas. Eso se agradece, sobre todo si no eres una experta en difuminar productos en crema.

Una vez aplicado, se funde bien con la piel, se difumina sin esfuerzo y deja un tono natural que se puede intensificar si quieres un acabado más marcado. Básicamente, funciona como se espera que funcione un buen contorno, pero sin dejarte el bolsillo temblando.

¿Merece la pena de verdad?

Depende de a quién le preguntes, claro. La mayoría de las personas que lo han probado dicen que sí. No sólo por el precio, sino porque el producto cumple. Tiene buena pigmentación, se trabaja sin complicaciones y deja un efecto bonito, sin parches.

Además es ideal para llevar en el bolso. No siempre tendrás que reaplicarlo, ya que se trata de un contorno, pero ¿y si deseas un look especial al salir de trabajar? ¿ y si quieres llevártelo de viaje? El tamaño y formato hace que sea perfecto para echar al bolso.

¿Qué lo hace tan especial?

Primark ya había tenido algún que otro éxito con su línea de maquillaje, pero este lanzamiento ha sido diferente. ¿Por qué? Probablemente por la combinación de varios factores:

El precio , claro. Por cinco euros, cuesta menos que una merienda en cualquier cafetería.

El parecido con un producto de lujo , lo que genera curiosidad y viralidad.

, lo que genera curiosidad y viralidad. El resultado final, que convence a quienes buscan un look bien contorneado sin gastar demasiado.

Además, está disponible en dos tonos (Bronzed y Patina), lo que permite adaptarlo a distintos tonos de piel. Aunque muchas usuarias piden más variedad, sobre todo para pieles más claras o más oscuras. Veremos si Primark responde a esa demanda.

La estrategia beauty de Primark sigue en marcha

Lo que está claro es que Primark no ha llegado al mundo del maquillaje para hacer relleno. Poco a poco, su sección de belleza se está llenando de productos que no solo llaman la atención por el precio, sino también por la calidad que ofrecen.

Este contorno en crema es un buen ejemplo. Pero no es el único. En los últimos meses, la marca ha sacado iluminadores, labiales y correctores que también han dado que hablar. Y con este tipo de lanzamientos, Primark se consolida como una opción real en el mundo beauty. No sólo para adolescentes o para quien quiere probar cosas nuevas sin gastar mucho, sino también para quienes buscan una alternativa más económica a sus productos habituales.

¿Dónde se puede comprar?

El PS PRO Cream Contour Wand ya está disponible en tiendas físicas de Primark en España. Su precio oficial es de 5 euros, y como suele pasar con los productos virales, es probable que no dure mucho en estantería. Así que si lo ves en tu próxima visita, ya sabes.

Por ahora, no hay confirmación de si será parte fija del catálogo o si se trata de una edición limitada aunque hemos de decir que forma parte de la colección The Edit con productos de cuidado y maquillaje que parece de lujo. Pase lo que pase con él, de momento lo que sí está claro es que está cumpliendo con su cometido: llamar la atención, generar conversación y ayudar a que nuestro maquillaje sea casi profesional pero gastando muy poco.