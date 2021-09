Esta semana hemos dado la bienvenida al otoño, así que es el momento de hacer el cambio de armario para la nueva temporada. Si estás pensando en comprarte alguna cosa nueva, debes saber que el estilo «comfy» es tendencia, de forma que las zapatillas y los chándals son los protagonistas en el mundo de la moda. ¡Y en Primark puedes conseguir las zapatillas de Adidas que están de moda a precio «low cost»!

Seguro que tú también has oído hablar de las «Ultraboost Slip-On DNA» de Adidas porque se han hecho virales estas últimas semanas. Unas zapatillas de mujer ideales para los looks diarios, que combinan estilo y comodidad de una forma fantástica. El diseño sin cordones inspirado está inspirado el running. Ahora bien, tienen un precio de 180 euros, así que no están al alcance de todos los bolsillos.

Por suerte, Primark ha lanzado unas zapatillas muy parecidas por un precio infinitamente menor: 11 euros. Son unas zapatillas tipo calcetín, muy cómodas tanto de poner como de quitar, y que se adaptan de maravilla a la forma del pie. Además, la suela blanca tiene sistema de amortiguación, así que son un calzado ideal para acompañarte en tu día a día.

En color gris, combinan absolutamente con todo así que seguro que les sacas muchísimo partido esta temporada. Por ejemplo, un look sencillo de vaqueros, jersey de punto y abrigo largo para salir a pasear.

Claro que también puedes animarte con un look de contrastes, con una falda midi efecto piel, una blusa y estas zapatillas. ¡Perfecta para ir a la oficina!

Las zapatillas de Primark ya están a la venta en todos los establecimientos de la cadena irlandesa por 11 euros. Seguro que no tardan en agotarse por su gran parecido a las «Ultraboost Slip-On DNA» de Adidas y por lo cómodas que son.