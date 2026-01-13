Primark hace el lío a Sklum y copia su producto más vendido a precio de ganga: está volando de las estanterías

No es la primera vez que ocurre, pero sí una de esas ocasiones en las que el efecto es inmediato. Basta con pasar por la sección de hogar de Primark para darse cuenta de que hay un producto que no dura demasiado en sus tiendas. En cuanto alguien lo ve, lo toca o se sienta un segundo sobre él, suele acabar pasando por caja y llevándoselo a casa y lo cierto, es que es del todo comprensible.

Se trata de una pieza sencilla, funcional y con un diseño que encaja en casi cualquier casa. No llama la atención por ser estridente ni por tener colores imposibles, sino justo por lo contrario: líneas suaves, tonos neutros y una estética que recuerda a muebles mucho más caros. El resultado es un éxito que se está agotando en muchas tiendas. De este modo, por 18 euros, Primark ha conseguido colocar uno de esos artículos que cumplen varias funciones a la vez y que resuelven pequeños problemas del día a día. Y eso, en decoración, suele ser una fórmula ganadora.

Primark tiene el producto que está volando de sus estanterías

La protagonista es una otomana redonda plegable con espacio de almacenamiento, disponible en colores rosa y beige. A primera vista parece un simple puff decorativo, pero en cuanto se levanta la tapa queda claro por qué está teniendo tanta salida: en su interior esconde un práctico compartimento para guardar todo aquello que nunca sabe uno dónde colocar.

Es perfecta para el salón, el dormitorio o incluso un vestidor. Puede usarse como asiento auxiliar cuando llegan visitas, como reposapiés frente al sofá o como elemento decorativo al pie de la cama. Su forma redondeada y acolchada aporta sensación de orden y calidez sin recargar el ambiente.

Además, el tapizado en tonos suaves hace que combine fácilmente con muebles de madera clara, blancos, textiles neutros o incluso con decoraciones más modernas. Es uno de esos productos que no condiciona el estilo del espacio, sino que se adapta a él.

Almacenaje extra sin sacrificar estética

Uno de los grandes atractivos de esta otomana es su espacio interior. No es un simple detalle añadido, sino una solución real para el desorden cotidiano. Dentro se pueden guardar mantas finas, cojines, revistas, juguetes pequeños o incluso ropa que se quiere tener a mano sin dejarla a la vista.

Al ser plegable, también resulta muy práctica para quienes no quieren muebles fijos ocupando espacio de forma permanente. Cuando no se utiliza, puede desmontarse fácilmente y guardarse sin esfuerzo. Esto la convierte en una opción especialmente interesante para pisos pequeños o habitaciones multifunción.

La estructura está pensada para cumplir su función sin complicaciones. No requiere un montaje complejo y se utiliza desde el primer momento, algo que muchos compradores valoran cada vez más.

Materiales y cuidados: lo que conviene saber

La otomana está fabricada principalmente en poliéster y elastomultiéster, que representan el 80 % de su composición, junto con papel en su estructura interna. Es un material habitual en este tipo de muebles auxiliares, ligero pero suficiente para un uso doméstico normal.

En cuanto a los cuidados, Primark lo deja claro ya que en su web explica que no se lava, no se plancha y no se puede meter en secadora ni limpiar en seco. Pero a pesar de esto, el mantenimiento es sencillo y práctico, ya que basta con pasar un paño para mantenerla limpia y en buen estado. Esto la convierte en una opción cómoda para el día a día, sin preocupaciones añadidas.

El acabado acolchado del asiento aporta confort visual y funcional, mientras que los laterales con costuras verticales le dan un aspecto más trabajado de lo que cabría esperar por su precio.

Por qué se está agotando tan rápido

El éxito de esta otomana no responde a una sola razón, sino a la suma de varios factores. Por un lado, el precio, claramente ajustado para lo que ofrece. Por otro, un diseño que no tiene nada que envidiar a piezas que cuestan bastante más y que se venden en tiendas especializadas en decoración.

A eso se suma la versatilidad. No es un mueble que se compra con una única función en mente, sino uno que va encontrando su sitio en casa casi de forma natural. Hoy sirve como asiento, mañana como apoyo y pasado como solución de almacenaje.

Quienes ya la han comprado destacan precisamente eso: que es práctica, bonita y fácil de integrar en cualquier rincón. Y cuando un producto cumple con esas tres cosas, suele desaparecer rápido de las estanterías.

Un básico de Primark que apunta a agotarse

Todo apunta a que esta otomana redonda con espacio de almacenamiento se convertirá en uno de esos básicos de Primark Home que cuesta volver a encontrar una vez se agota. Por 18 euros, ofrece diseño, funcionalidad y orden en un solo objeto. Y eso explica por qué, cada vez que llega a tienda, dura poco. Quien esté pensando en hacerse con una, haría bien en no dejarlo para más adelante. Porque, como suele pasar con estos éxitos discretos, cuando vuelves a por él ya no está.