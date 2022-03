Representa a más de 300.000 cazadores federados y a unos 800.000 en total en toda España y su indignación es manifiesta. Manuel Gallardo es el presidente de la Real Federación Española de Caza y en una entrevista con OKDIARIO explica que el domingo saldrán a la calle unas 300.000 personas, al menos, a protestar y defender el mundo rural. Más de 1.500 autobuses llegarán a Madrid desde el resto de España. «Se alza la voz contra las políticas de este gobierno que tanto nos perjudica», dice con tono de queja. «Son varios ministerios los que no favorecen en nada al mundo rural», subraya

«Los animalistas están en el Gobierno»

«Han convertido al lobo en un problema, por ejemplo. Este Gobierno está en este tema en manos de Podemos, que tiene un ideario animalista, que pretende imponer a toda la sociedad. El animalismo ha llegado al poder y nosotros no vamos a parar hasta erradicarlo del Gobierno», explica Gallardo. «Lo primero son las personas, porque una sociedad que quiere más a los animales que a las personas, es una sociedad enferma» y «destinada a fracasar como modelo social», argumenta. «Y eso es lo que pretenden los animalistas y lo que nos quieren imponer ahora desde este Gobierno», remata.

20M en Madrid

¿Por qué hay que salir a la calle el 20M, en su opinión?, preguntamos al presidente de la Federación Española de Caza. «Pues hay que salir porque es un atentado contra la actividad cinegética lo que se está haciendo desde este Gobierno», responde. «La caza es imprescindible social, cultural, económica y medioambientalmente. Y no es posible la sostenibilidad sin la caza», advierte, para añadir a continuación: «Es una enorme herramienta de desarrollo del mundo rural. Salimos a la calle contra este Gobierno y sus políticas, en espera de que cambien y que haya más sociedad civil que dialogue con el mundo rural, para que nos conozcan y comprendan mejor».

La cifras de la caza

«Más de 5 millones de personas involucradas económicamente en el sector. 6.500 millones de euros, 200.000 empleos directos. Intentar que este sector estratégico desaparezca, es absurdo. Cazar va a haber que cazar, si no, el jabalí estará en la puerta de nuestra casa cualquier día», comenta.

«Después del 20M habrá un punto de inflexión. Los animalistas vociferan pero en realidad son pocos. Espero que el Gobierno atienda nuestras reivindicaciones», añade esperanzado.

Aclara Gallardo que pide que «no se vote a quién no defienda al sector». Porque dice que «si no defienden la caza , no defienden al mundo rural, ni a la sociedad». Señala a Podemos sin dudarlo. «Nos tendrán en contra, sin duda».

La caza no es apolítica

A día de hoy, Podemos «es un partido absolutamente anticaza. La caza no es apolítica, es apartidista pero somos más de dos millones de votantes que no estamos dispuestos a consentir el cambio de modelo que nos quieren imponer. Quieren negarnos la libertad de elegir», apostilla.

«Estamos diseñando una campaña de la «Caza también vota» para el año 2023 y entonces, ahí, pediremos que no se vote a los partidos que quieren eliminar la caza. Eso será cuando lleguen las elecciones», adelanta.

La cita es el 20 M en Madrid. El campo llora y sale a la calle a manifestase para pedir ayuda en su agonía. Ganaderos, agricultores, regantes, sindicatos, taurinos, cazadores y empresarios, todos a una, cerrando filas con y por el mundo rural.