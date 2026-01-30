La inflación ha recortado su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay que tener en cuenta que el nivel objetivo de inflación establecido por el Banco Central Europeo (BCE) para la zona euro en 2025 es del 2% a medio plazo.

Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, «permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo».

La inflación subyacente se mantiene en el 2,6%

El INE incorpora en el avance de datos de la inflación una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en enero se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

De confirmarse esta tasa del 2,6%, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Los precios bajan un 0,4% en el mes

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), la inflación ha bajado un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó cinco décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del -0,7%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el primer mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de enero el próximo 13 de febrero.