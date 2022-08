El precio del aceite seguirá desbocado: la producción de aceituna caerá más de un 50% la próxima campaña

El precio del aceite de oliva, que ha subido cerca de un 37% en el último año, seguirá subiendo debido a que la producción de aceituna caerá más de un 50% la próxima campaña 2022-2023. En concreto, se prevé que se recojan en torno a un millón de toneladas de este fruto en España; mientras que en la campaña 2021-2022 se recolectaron 1,5 millones de toneladas.

«Va a haber una caída muy importante de la producción de aceituna con respecto al año pasado debido principalmente a la situación de sequía, las altas temperaturas, la falta de lluvia y a que los pantanos están en mínimos, por lo que no se permite regar», explica a OKDIARIO Esteban Carneros, director de Relaciones Corporativas de la cooperativa agroalimentaria Dcoop.

No obstante, la situación no es igual en todas las regiones de España. En Jaén, una de las zonas con mayor producción del país, se prevé un desplome que puede superar hasta el 50% respecto a la campaña anterior. Mientras que en otras zonas, como por ejemplo, en Málaga la caída no será tan importante porque la primavera fue más lluviosa.

En este sentido, Carneros matiza que «si no llueve pronto o al inicio del otoño, la situación se va a complicar más porque cada día que pasa se pierden kilos en el el olivo». Desde Dcoop alertan de que este escenario es preocupante porque el inicio de la campaña de verdeo -recolección de aceituna de mesa- es inminente. «Nos encontramos con que la aceituna en la zona de secano -e incluso de alguna zona de regadío-, no cuenta con el tamaño suficiente o con no tiene el aspecto necesario», afirma.

Precios

En cuanto a los precios, la cooperativa agroalimentaria cree que «se mantendrán firme», aunque «habrá que ver cómo evolucionan de cara al próximo año y ver finalmente qué cosecha vamos a tener». En este sentido, fuentes del sector apuntan que el precio de la aceituna y el aceite seguirá escalando paulatinamente, en parte, debido a que su producción será menor.

Aunque la gran mayoría de los alimentos se han encarecido en el último año, el aceite es uno de los que más se ha disparado. En julio, el precio de los aceites comestibles aumentó casi un 80%, mientras que el del aceite de oliva subió 36,5% en comparación con el mismo mes de 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A esto se suma que, según la OCU, el aceite de girasol ha pasado 1,70 a 3,5 euros/kg debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Producción mundial

España no es el único país en el que bajará la producción de aceituna. En concreto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima una producción mundial de aceite de oliva para la campaña 2022-2023 de 2,82 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 14,3% respecto a la campaña anterior.

La Unión Europea seguirá siendo el mayor productor, con el 70% del olivar del mundo. El USDA espera que la producción en la UE alcance los 2,01 millones de toneladas de aceite de oliva para la próxima campaña 2022-2023, una cifra inferior a la anterior campaña, cuando se situó en 2,23 millones de toneladas.