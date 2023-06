El Partido Popular (PP), al que las encuestas dan vencedor de las elecciones generales del 23 de julio, tiñe de negro el futuro de Joseph Oughourlian, dueño de Amber Capital, fondo con el que controla el 29,1% del Grupo Prisa -editor de El País y la Cadena Ser, entre otros medios- y el 7,2% de Indra, donde podrá sentarse en el consejo de administración de la compañía de defensa semipública al superar el límite de capital necesario. «Si gana Feijóo, está perdido», han señalado a este diario fuentes cercanas a la dirección nacional del partido.

«Alberto no va a dar ni agua a Oughourlian. No quiere saber nada de un grupo que le está machacando todos los días», explica otra fuente del partido. «Oughourlian se defiende diciendo que es sólo un empresario y que no se mete en la línea editorial de los medios, pero lógicamente no se fía», insiste esta fuente.

La previsible victoria del PP en julio ha encendido todas las alarmas en la planta noble de Prisa. La cúpula de la firma es consciente de que si hay un cambio de Gobierno «puede pasar cualquier cosa» en el grupo de medios. Temen que Feijóo pueda eliminar el escudo antiopas aprobado por Pedro Sánchez para evitar que empresas extranjeras controlen compañías estratégicas españolas y facilite que Vivendi, de ideología conservadora, tome el control del grupo.

El grupo francés Vivendi tiene ahora el 11% del capital después de que Sánchez le diera permiso para llegar sólo hasta el 15%. «¿Se ha roto la buena relación entre Amber y Vivendi? Pues no es que se haya roto nada. Pero es evidente que Vivendi no entra en ningún medio de comunicación para ser un accionista minoritario, así que todo puede pasar», señala una fuente del sector. Además, junto a Vivendi está el interés de Mediaset por la cadena de radio o, al menos, por gestionar la publicidad de la Cadena Ser, lo que le daría fuerza para negociar contratos con las majors publicitarias al vender conjuntamente radio y televisión -como hace su rival Atresmedia-.

Indra

Mal futuro le espera también a Oughourlian en Indra si gana el PP. El inversor francés además ha levantado ya los primeros recelos internos después de su último movimiento para poder entrar en el consejo en la junta de finales de junio.

Oughourlian se movió rápido y compró las acciones suficientes para entrar en el consejo aprovechando la dimisión del consejero alemán, Axel Arendt, que envió una carta al consejo criticando la decisión de nombrar a José Vicente de los Mozos nuevo consejero delegado de Indra. Oughourlian se movió rápido para ocupar ese asiento, algo que finalmente va a la junta de finales de junio después de que el consejo haya aceptado ampliar el número de asientos a 16 y nombrar a otros dos independientes para cumplir con las normas de la CNMV.

Oughourlian ha hecho pública su intención de trabajar para que Indra se divida en dos empresas y vender una de las dos, Minsait, de tecnología civil. De esta forma recogería beneficios y podría paliar las ingentes pérdidas que acumula en su inversión en Prisa.