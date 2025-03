El Partido Popular (PP) llevará a Pedro Sánchez ante el Constitucional por el incumplimiento del deber de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo esperará, en todo caso, a que todas las comunidades autónomas en las que gobierna hayan cumplido con esa obligación y, tras ello, como aseguran fuentes del PP a OKDIARIO, denunciará ante el Tribunal Constitucional la falta de diligencia y obligación de Moncloa a la hora de presentar las cuentas generales.

Aunque el paso no será inmediato, desde el seno de Génova esperan que pueda darse en los próximos 15 días, cuando se den las dos condiciones: que las CCAA del PP presenten sus presupuestos, y que Sánchez siga sin hacerlo, algo que se antoja del todo probable y que desembocará en el citado recurso ante el Constitucional.

Sobre todo porque, como comentan fuentes de Hacienda a este diario, todos menos María Jesús Montero, la titular del ramo, han tirado la toalla con respecto a los Presupuestos Generales del Estado. Hacienda sigue creyendo que puede alcanzar un acuerdo para este año que, «aunque no se aplique este año por los tiempos que maneja la Administración», al menos sirvan a modo de «prórroga en 2026», de manera que sustituyan los de 2023, que son los que están vigentes.

El paso definitivo hacia la ausencia de Presupuestos Generales del Estado este año lo ha dado esta mañana la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al asegurar que no los llevarán ante la Cámara Baja si no hay acuerdo, porque «sería perder el tiempo».

Presupuestos y «pérdida de tiempo»

El ministro de Presidencia y Justicia ha insistido en el mensaje de que «sería perder el tiempo», y explica que la Constitución planeta «la posibilidad de que se prorroguen los presupuestos en caso de que no haya acuerdo» para sacar unas nuevas cuentas generales. En esa línea está España desde 2022, cuando se aprobaron las cuentas para 2023 que están en vigor desde entonces. Unas cuentas que están desfasadas y que, incluso, pertenecen a otra legislatura.

Alegría llama pérdida de tiempo a la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado antes del año natural (que ya van muy tarde, de hecho), para que puedan estar vigentes, precisamente, en el año en curso que les toca.

Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, ha defendido siempre «la obligación constitucional de presentar los presupuestos aunque no haya acuerdo», e incluso llegó a convocar, poniendo esto como excusa, elecciones en 2019. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo no considera que esta obligación deba primar sobre el resto de cuestiones, toda vez que cree que al Psoe no le irían bien unas elecciones generales.

Además, está lo que el Gobierno considera «el problema del gasto en Defensa». Como adelantó OKDIARIO esta misma semana, Hacienda trabaja para convencer a los socios de aprobar los Presupuestos Generales antes de final de año, con el objetivo de que su prórroga sea la que entre en vigor en 2026, sustituyendo el arcaico presupuesto actual. «Sería más fácil gestionar los fondos europeos», admiten.

España tiene que elevar el gasto en Defensa y, por más que lo ha pedido Sánchez, Bruselas no parece dispuesta a que se asuma el gasto en forma de deuda comunitaria, ni a través de los fondos de contingencia. Elevar el gasto en Defensa será obligatorio y dependerá de cada país. Eso dificulta cualquier negociación que Montero tuviera abierta, y hace muy complicado conciliar esos posibles acuerdos con el voto positivo de Sumar. El Ejecutivo tendría que afrontar un durísimo debate en el Congreso de los Diputados para, presumiblemente, terminar por sufrir una derrota sin paliativos.

De ser así, los presupuestos no vería la luz, y por eso Sánchez y su Ejecutiva han pasado a considerar que la obligación constitucional de presentar las cuentas generales es «una pérdida de tiempo».