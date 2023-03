Pon en práctica ya este truco para ahorrar 150 euros en la cesta de la compra con un sólo gesto

La vida está cada día más cara, con los alquileres por las nubes, el precio de la gasolina altísimo y la lista de la compra a un precio que realmente te obliga a pensar mucho cada cosa que metes en el carro cuando vas a comprar al supermercado. Te damos el trucazo más efectivo para ahorrarte 150 euros en la cesta de la compra con un único gesto… ¡cambiará tu forma de comprar para siempre!.

Llegamos al mes de marzo de 2023 con la cesta de la compra más cara que nunca, por lo que cualquier truco que te permita ahorrar en el hogar siempre es bienvenido, tanto en la propia compra con las facturas del agua o de la luz, en la calefacción, etc.

El truco para ahorrar en la cesta de la compra hasta 150 euros

A lo largo del mes son muchos los gastos que debemos afrontar, y muchos de ellos se consideran «gastos hormiga», que son aquellos pequeños desembolsos que hacemos con frecuencia y que no están planificados pero al cabo del mes suponen una cantidad importante que puede llegar incluso a superar los 150 euros. Todo ese dinero nos lo podríamos ahorrar con un simple gesto, o al menos gran parte, ya que un capricho siempre está bien dárselo.

A la hora de hacer la compra, es habitual meter en el carro productos que no están previstos pero que nos apetece en ese momento, especialmente chocolates o golosinas de las que están en las cajas y que mientras esperas que pase tu compra decides coger alguna. Gran error si lo haces habitualmente, ya que eso a lo largo del mes te supone un importante desembolso de dinero.

Eliminando los gastos hormiga conseguirás ahorrarte un buen pico en el supermercado, y en general en tu presupuesto mensual, ya que incluso tomarte más de un café supone un gran incremento al dinero que te gastas cada día. La clave para reducir ese dineral que nos gastamos en el supermercado es comprar lo suficiente para no tener que ir muchas veces al supermercado, ya que cada vez que vas aprovechas para comprar algo que realmente no necesitas, lo que incrementa esa partida de gastos con la que no cuentas y que en el cómputo global del mes se termina llevando una buena parte de tu presupuesto que podrías haberte gastado en otra cosa más interesante.