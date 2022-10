Podemos usará a ERC para forzar al PSOE a tocar la ley de Vivienda en la negociación de los Presupuestos

Podemos usará a Esquerra Republicana, durante la negociación presupuestaria, para forzar al PSOE a introducir modificaciones en la ley de Vivienda. Un tema que amenaza con ser el principal desestabilizador de las negociaciones. Tras tres años con este texto normativo en discusión, en vísperas de año electoral, los podemitas creen que «es ahora o nunca». Por eso, pese a haber aceptado dejar a un lado dicha ley durante la negociación de los Presupuestos, los morados han pactado con ERC que los separatistas catalanes pongan como línea roja a los socialistas una reforma del proyecto de ley como condición para negociar con ellos. Desde Ferraz y Hacienda ya apuntan a que «eso va a ser difícil de asumir».

En el entorno de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, creen que la estrategia de ERC será similar a la que usaron el año pasado condicionando su apoyo a los Presupuestos a la ley del Audiovisual. Aunque en esta ocasión, afirman fuentes de Esquerra Republicana, es distinto. Pues el Govern tiene su propia ley de Vivienda, recurrida al Tribunal Constitucional, y quiere que el texto normativo estatal dé amparo a su norma. Además, explican en la sede de la calle Calabria de Barcelona, que «no habrá negociación sin un gesto previo por parte del PSOE, porque ya no confiamos en sus falsas promesas».

En el Gobierno están esperanzados con contar con los mismos apoyos que el año pasado para aprobar los Presupuestos. Aunque admiten que hay cierta «preocupación» con la postura que acaben adoptando los de Pere Aragonés y Oriol Junqueras. La crisis política en la que está instalado el Govern, además, no ayuda a transmitir garantías al PSOE. Desde Esquerra Republicana, de hecho, se afanaban ayer martes a dejar claro que «hasta que no se resuelva» la situación que viven los dos partidos que dan apoyo al gabinete de Aragonés -algo que no sucederá hasta el viernes o el sábado- el partido no expresará una posición oficial al respecto.

Fuentes de la formación, eso si, admiten que hay ese acuerdo de viva voz con Podemos para que sean los catalanes los que obliguen a los socialistas a mover ficha con la ley de Vivienda. El propio portavoz parlamentario de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, tras conocer la aprobación de las cuentas, trasladaba su decepción en los pasillos de la Cámara baja afirmando que «empieza mal la negociación». Horas más tarde en Hacienda le respondían que «la negociación empieza ahora».