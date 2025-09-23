Pocos lo saben pero Isabel Pantoja lleva décadas cobrando esta pensión de la Seguridad Social

Las segundas nupcias de Mayte Zaldívar con Julián Muñoz, justo antes del fallecimiento de éste último, han suscitado un renovado interés en el tema de las pensiones de viudedad. Se ha especulado que este matrimonio podría permitir a Zaldívar reclamar la pensión correspondiente, y hay quienes se preguntan sobre el estatus de Isabel Pantoja, quien mantuvo una relación con el ex alcalde de Marbella. Pues bien, a pesar de la notoriedad de su vínculo, Isabel Pantoja continúa recibiendo una pensión de viudedad tras la muerte de su esposo, el famoso torero Paquirri, en 1984.

Según informaciones del programa «Vamos a ver», la pensión que recibe Isabel Pantoja asciende a 206,98 euros mensuales. Esta cifra se considera baja en comparación con otras pensiones de viudedad, debido a que está determinada por la base de cotización que Paquirri tenía registrada en la Seguridad Social. Isabel sigue siendo reconocida legalmente como viuda de Paquirri porque nunca volvió a casarse. Aunque en su relación con Julián Muñoz dejó de percibir la pensión temporalmente, tuvo que renovarla tras salir de prisión en 2019. Este procedimiento, común en estos casos, resultó en un pago retroactivo de 783,57 euros.

La pensión que cobra Isabel Pantoja

La reciente controversia sobre la pensión de viudedad de Mayte Zaldívar tras el fallecimiento de Julián Muñoz ha desatado el interés en el caso de Isabel Pantoja. La famosa cantante, viuda de Paquirri, fallecido en 1984, sigue recibiendo una pensión de viudedad, según reveló la revista Pronto en abril de 2024. Sin embargo, al igual que Zaldívar, Isabel enfrenta ciertas condiciones legales que podrían poner en riesgo esta prestación.

Isabel Pantoja nunca ha vuelto a casarse desde la muerte del torero, lo que le permite continuar percibiendo esta pensión, diseñada para aquellos que han perdido a su cónyuge y no han establecido una nueva relación formal. Aunque ha mantenido su pensión durante casi 40 años, hay factores que la Seguridad Social considera para la posible pérdida de este beneficio. Si la tonadillera llegara a casarse nuevamente o estableciera una convivencia con alguien que tenga ingresos superiores a dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), podría perder su derecho a la pensión.

En el ámbito personal y profesional, Isabel Pantoja enfrenta una encrucijada que podría cambiar su vida. El periodista Antonio Rossi ha informado que los inversores detrás de su carrera, incluyendo su gira de 50 aniversario y otros proyectos, han expresado su frustración ante la negativa de Isabel de dejar su casa en Cantora.

Pensión de viudedad en 2024

La pensión de viudedad es una prestación fundamental de la Seguridad Social, diseñada para ofrecer apoyo a quienes han perdido a su cónyuge. Para calcular la pensión de viudedad, es esencial comprender que el proceso puede resultar complejo, ya que depende de diversas circunstancias relacionadas con tanto el fallecido como el beneficiario. En primer lugar, se establece la base reguladora, que se deriva de la carrera de cotización del cónyuge fallecido. A esta base se le aplicará un porcentaje, que varía según las condiciones personales del beneficiario, lo que influye en la cuantía final de la pensión.

En cuanto a la base reguladora, ésta se calcula de forma diferente dependiendo de si el fallecido estaba jubilado o en activo al momento de su muerte. Por ejemplo, si el cónyuge estaba jubilado, la base reguladora corresponde a la misma que se utilizó para calcular su pensión de jubilación, incluyendo las revalorizaciones aplicadas. Sin embargo, si la muerte ocurrió mientras el cónyuge estaba en activo, el cálculo considera factores específicos, como si el fallecimiento fue por accidente laboral o por contingencias comunes. En el primer caso, se suman aspectos como el sueldo diario, pagas extraordinarias y otros complementos; en el segundo, se toman las bases de cotización de los 24 meses previos al fallecimiento.

Una vez establecida la base reguladora, se aplica un porcentaje que determinará la pensión. Generalmente, este porcentaje es del 52%. Sin embargo, puede aumentar al 60% si el beneficiario tiene al menos 65 años y no recibe otros ingresos, o incluso al 70% si hay cargas familiares, como hijos menores o incapacitados. Esto garantiza que quienes dependen económicamente de esta prestación puedan recibir un apoyo adecuado en función de su situación.

En 2024 se han establecido cuantías mínimas y máximas para la pensión de viudedad, que varían según la situación del beneficiario. Por ejemplo, aquellos con cargas familiares reciben una cuantía mínima de 834,90 euros mensuales, mientras que las personas con discapacidad del 65% o más perciben 721,70 euros. Por otro lado, la pensión máxima es de 2.707,49 euros mensuales, lo que equivale a 37.904,86 euros anuales.

Por último, es importante destacar que no existe un plazo específico para solicitar la pensión de viudedad, lo que permite a los beneficiarios realizar la solicitud en cualquier momento. Aunque el tiempo de tramitación oficial es de 90 días, muchas solicitudes se aprueban en un plazo aproximado de un mes, con un promedio actual de 15 días.