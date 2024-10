El enigmático mensaje de Fernando Marcos, pareja de Mayte Zaldívar, tras la muerte de Julián Muñoz

Mayte Zaldívar vivió una mediática separación de Julián Muñoz. Tuvo que ver cómo el padre de sus hijas se iba con Isabel Pantoja mientras ella quedaba en evidencia delante de toda España. Sin embargo, con el paso del tiempo recuperó la ilusión por el amor gracias a Fernando Marcos. Se conocieron en 2003 y siempre han estado juntos, a pesar de que la empresaria volvió a casarse con Julián hace unos meses.

Fernando Marcos fue un rostro muy conocido en los platós de Telecinco y participó en diferentes programas. No obstante, en su momento decidió apartarse del foco mediático y centrarse en el restaurante que tiene en Marbella. Por eso ha sorprendido tanto el último mensaje que ha lanzado a través de sus redes sociales. «Deja que sigan subestimándote, que sigan creyendo que saben más que tú. Tu éxito no necesita espectadores ni aprobación, únicamente resultados. Al final, serán sus propias palabras las que los delaten», ha publicado sin especificar a quién van dirigidas sus palabras.

Mayte Zaldívar en Marbella (Foto: Gtres)

Fernando ha estado con Julián Muñoz hasta el final de sus días. Entre ellos había una relación estupenda. Era muy común verles pasear por Marbella, de hecho el ex político iba a comer con frecuencia al local que regenta el novio de Mayte Zaldívar.

Las palabras de Fernando Marcos

Mayte, la eterna enemiga de Isabel Pantoja, dio una entrevista en un programa de televisión antes del fallecimiento de Julián Muñoz. Explicó cómo se organizaba para atender a los dos hombres de su vida y recalcó que estaban todos juntos, «pero no revueltos». Es decir, tenían claro donde estaban los límites y entre ellos solamente había cariño, respeto y admiración.

Publicación de Fernando Marcos. (Foto: Instagram)

Fernando ha dado la cara por su pareja en muchas ocasiones. Desde que falleció Julián Muñoz el foco está puesto en Mayte, quien se ha encargado de dar explicaciones ante la prensa. Tanto es así que se sentó en el plató de ¡De Viernes! para aclarar cómo afrontaba esta nueva etapa en su vida.

Fernando, quien acumula más de 6.000 seguidores en Instagram, ha dicho: «He escuchado a personas criticar desde la comodidad de la inacción o simplemente la ignorancia. Es fácil señalar los defectos de quienes están luchando por algo, cuando no se entiende el esfuerzo detrás. Yo no respondo a esos críticos porque al final lo que realmente importa es lo que construyo, no lo que ellos dicen».

El gran apoyo de Julián Muñoz

Julián Muñoz en Marbella. (Foto: Gtres)

Julián y Fernando hicieron un pacto: el empresario iba a cuidar de Mayte de sus dos hijas y eso es justo lo que está haciendo. Su última reflexión está dando mucho de qué hablar, pues es evidente que va dirigida a una persona en concreto, pero ¿a quién?

«Prefiero seguir avanzando mientras ellos se desgastan en sus comentarios vacíos. Además, ¿por qué gastar un segundo de tu tiempo en explicar nada a nadie que no tiene la más mínima intención de cambiar su postura?», ha preguntado Fernando a través de su perfil de Instagram.

El ex alcalde de Marbella se apoyó mucho en la pareja de Mayte Zaldívar, pues era uno de sus grandes amigos. La que todavía no se ha pronunciado desde la muerte de Julián es Isabel Pantoja. La cantante dio un concierto multitudinario en Alcalá de Henares (Madrid) y en ningún momento aprovechó desvelar cómo se había tomado la noticia.