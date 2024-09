Mayte Zaldívar revela las últimas palabras de Julián Muñoz antes de morir

Julián Muñoz fallecía el 24 de septiembre en Marbella a los 76 años a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Un día después de su muerte se ha emitido una entrevista que ya estaba grabada en la que el que fuera alcalde de Marbella se ha sincerado acerca de su pasado. «Quiero que esta entrevista se emita cuando yo me muera», fue la orden que dio el ex político.

De esta manera, ¡De Viernes! ha lanzado una entrega especial con la que ha cumplido esta última voluntad de Muñoz. En un primer momento, su nieto Fran Redondo era el que estaba en el plató para recordar a su abuelo, a quien estaba muy unido. A medida que fue avanzando el programa entró en directo a través de una llamada Mayte Zaldívar, quien se mostró desolada tras la muerte de Julián Muñoz. «Lo estoy viendo ahí (hace referencia a unas imágenes que aparecen en el plató) y parece que está aquí», comenzó diciendo. «Verlo es duro», añadió con la voz temblorosa. «Me da la sensación que todavía está aquí», prosiguió.

Las últimas palabras de Julián Muñoz

«Tuvo la fuerza de despedirse de uno en uno. Es un recuerdo que voy a llevar en mi corazón siempre. Me da igual lo que opinen los demás porque eso no me va a quitar mis sentimientos», explicó Mayte Zaldívar. «Cambió la palabra ‘perdón’ por la palabra ‘os quiero’. Era un hombre increíble, un ser humano que no tiene nada que ver con la profesión o con las andanzas, llamarlo como queráis», continuó Mayte Zaldívar.

Julián Muñoz paseando por la calle. (Foto: Gtres)

La despedida entre Zaldívar y Julián

Beatriz Archidona, una de las presentadoras del formato, quiso saber cómo se despidieron Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. «Con unas palabras muy bonitas y con mucho cariño y como hay que despedirse de los seres queridos. Cuando la vida te da la oportunidad de despedirte de alguien creo que hay que aprovecharla hasta el final y yo creo que toda la familia la aprovechamos», confesó Zaldívar.

Julián Muñoz en su entrevista póstuma. (Foto: Telecinco)

«Siempre he presumido de que mi familia es una piña y cada día lo somos más. Después de que Mayte Zaldívar se sincerara de esta manera, Santi Acosta, otro de los conductores del espacio de Telecinco, le preguntó a Mayte si conocía el motivo por el que Julián quería hacer esa entrevista póstuma. «Tenía la necesidad de contar su verdad y de contarla sin interrupciones», comentó Mayte.

Julián Muñoz paseando por la calle. (Foto: Gtres)

Fran Redondo habla de su abuelo

Durante la entrevista de Julián Muñoz, su nieto también se sinceró sobre la despedida que tuvo con su abuelo. «Estábamos todos alrededor de él, se fue apagando poquito a poco, se fue tranquilo y en paz», contó. «Mi abuelo no quiso mal a nadie, pero si es verdad que a mi abuelo no le quisieron bien en su momento, igual que él no supo querer bien en su momento, pero no creo que tuviera malas intenciones para nadie», añadió.