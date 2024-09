Isa Pantoja sobre la condena de su madre y Julián Muñoz: "No sé lo que pasó realmente"

Después de confesar lo mucho que quiso a Julián Muñoz mientras mantuvo una relación sentimental con su madre, Isa Pantoja ha acudido al programa Vamos a ver para hablar más en profundidad sobre la muerte del ex alcalde de Marbella y su experiencia pasada viviendo con él. «Yo siempre me he referido a los años que viví con él. Cuando le detuvieron, no supe más de él hasta que le vi en el permiso que le dieron en la cárcel. Al final es como me tiene que tratar, era una niña, siempre ha sido muy cariñoso conmigo, pero yo a partir de ser más mayor perdí el contacto, no supe nada más de él», comenzaba a decir.

Aunque destacaba que siempre tendrá un buen recuerdo de él durante su infancia, Isa también ha hecho hincapié en que no está de acuerdo con las críticas que ha realizado públicamente hacia su madre: «No hablaba nada bien de mi madre, la culpabilizaba de todo», manifestaba. Al mismo tiempo, la joven se ha mantenido prudente y ha preferido no contestar ninguna pregunta acerca de la condena que provocó la entrada en la cárcel de la tonadillera y el ex alcalde: «No sé lo que pasó realmente», se limitaba a decir.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Buenos recuerdos

Estas declaraciones se suman a las que ofreció el mismo día que se conocía el fallecimiento del ex político, donde Isa recordó, en el espacio televisivo mencionado, la etapa en la que convivió con Julián Muñoz como una «de las mejores épocas que ha vivido». «Conmigo siempre se ha portado bien. Siempre me ha tratado con mucho cariño y ha habido muchos momentos buenos», decía.

La tonadillera estuvo saliendo seis años con el que fue alcalde de la localidad malagueña. Un romance que fue más mediático que duradero y en el que sus pasos estuvieron seguidos desde principio a fin por su involucración en el ‘caso Malaya’. Aunque Julián reconoció en su última entrevista que salir con la cantante fue lo peor de su vida, Isa aseguró que ella «veía a su madre feliz»: «Yo los veía súper contentos a los dos. Después vino otra época en la que todo estaba mal. Ambos no se hicieron nada bien. Yo puedo hablar de mi perspectiva como niña, siempre estaba pendiente de mí, me escuchaba y para mi madre era súper bueno. Que tengas una pareja y se lleve bien con su hija es una alegría. Luego no estoy de acuerdo de lo que dice de mi madre, claro», sentenciaba.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Sus palabras, junto con las pronunciadas este 25 de septiembre, dejan entrever que Isa siempre mantuvo una muy buena relación con Julián. De hecho, durante el romance que protagonizó con su madre, salieron a la luz diferentes fotografías en las que la influencer disfrutaba de diferentes planes familiares, siendo tratada por Muñoz como una hija más.