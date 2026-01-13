El plan de Milei da resultado: Argentina reduce la inflación al 31,5%, mínimo en ocho años

Argentina ha cerrado 2025 con una inflación interanual del 31,5%, la cifra más baja de los últimos ocho años, tras registrar un IPC (Índice de Precios al Consumidor) del 2,8% en diciembre, según los datos difundidos este martes 13 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato confirma una desaceleración histórica de los precios y marca un punto de inflexión en una economía que durante años estuvo atrapada en una espiral inflacionaria. Así el plan del presidente argentino Javier Milei da resultado: Argentina reduce la inflación al 31,5%, mínimo en ocho años.

La inflación más baja en ocho años

El descenso de la inflación, la más baja en ocho años, resulta aún más significativo si se compara con el cierre de 2024. Entonces, la inflación anual alcanzó el 118%. En apenas doce meses, Argentina ha logrado reducir la inflación en 44,5 puntos porcentuales. Es un ajuste sin precedentes recientes que el Gobierno de Javier Milei considera el mayor logro económico del mandato de Javier Milei, quien asumió la presidencia en septiembre de 2023 tras prometer un giro radical en la política económica.

La fuerte desaceleración de los precios ha sido atribuida al ajuste fiscal, la reducción del déficit público, el fin de la emisión monetaria para financiar el gasto y una política monetaria mucho más restrictiva. Estas medidas, aunque socialmente costosas, han permitido frenar una inflación crónica que situaba a Argentina entre los países con mayores subidas de precios del mundo.

Educación y servicios lideran las subidas

Pese al descenso general, el impacto de la inflación sigue siendo desigual según los sectores. En el cómputo anual, la educación ha sido la división que más se ha encarecido en 2025, con un aumento del 52,3%, reflejando las subidas de cuotas y aranceles educativos. Le han seguido los restaurantes y hoteles, con un alza del 42,2%, la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subieron un 41,6%, y el sector de comunicación, con un incremento del 35%.

En diciembre, último mes del ejercicio, el transporte lideró los aumentos con una subida del 4%, impulsada por ajustes tarifarios y costes logísticos. También registraron incrementos relevantes la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un repunte del 3,4%, la comunicación (3,3%) y los restaurantes y hoteles (3,2%), reflejo del impacto de la temporada alta y de la actualización de precios regulados.

En el extremo opuesto, algunos sectores mostraron una contención notable de los precios en el último mes del año. La educación apenas subió un 0,4%, mientras que las prendas de vestir y calzado registraron un alza del 1,1% y el equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció un 2%, por debajo del promedio general.

Un cambio de ciclo para Argentina

El cierre de 2025 con un 31,5% interanual supone un cambio de ciclo para Argentina, aunque el nivel de inflación sigue siendo elevado en comparación con economías desarrolladas. El Gobierno defiende que el país ha dejado atrás la fase más aguda de la crisis inflacionaria y que, si se mantiene la disciplina fiscal y monetaria, el proceso de desinflación continuará en los próximos años.

El dato refuerza la narrativa del Ejecutivo de Milei, que presenta la caída de la inflación como la prueba de que su programa económico está dando resultados, al tiempo que abre el debate sobre cuándo y cómo trasladar esa estabilización a una mejora del poder adquisitivo y del crecimiento económico. Argentina encara ahora una nueva etapa marcada por el desafío de consolidar la estabilidad sin ahogar la recuperación.