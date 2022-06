El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, se sienta en el plató de OKDIARIO para analizar la situación política y social en nuestro país. Asegura que si el Gobierno no responde, «por supuesto» que saldrán «a la calle todas las veces que sean necesarias». Pero, dice a renglón seguido, que «con este Gobierno», por lo menos, han «hablado» y «se han tomado medidas».

PREGUNTA.- Los sindicatos se manifestaron contra el Gobierno del Partido Popular cuando la luz estaba a 70 € el megavatios/hora, hoy está más caro. ¿Qué tiene que ocurrir para que los sindicatos salgan a la calle?

RESPUESTA.- Los sindicatos estamos cada día en la calle. En todo caso, las circunstancias de aquel momento y las de hoy no son las mismas. Y la actitud del Gobierno tampoco. Con este Gobierno, por lo menos, hemos hablado. Se han tomado medidas. Estamos ante una guerra. A mí me parece que ese paralelismo queda bien, pero no se pueden comparar las circunstancias. Y si el Gobierno no responde, por supuesto, saldremos a la calle todas las veces que sean necesarias.

P.- ¿Entiende que la ciudadanía desconfíe un poco a veces de los sindicatos, cuando no han salido durante estos cuatro años?

R.- Entiendo que la ciudadanía tenga recelos porque en este país hay muchos problemas y no se están dando las soluciones que hay que dar. Ahora, me parece un tópico el decir que no salimos a la calle. Hemos estado saliendo a la calle justamente para exigir, por ejemplo, la reforma laboral que hemos conseguido hace unos meses o la reforma de las pensiones. En realidad, creo que los sindicatos pocas veces en la historia del país se han movilizado tanto.

P.- ¿Por qué este Gobierno los está afrontando de verdad? Por ejemplo, el tope del gas nos está demostrando que la medida no es efectiva a día de hoy.

R.- ¿Qué pasa? ¿Que en Alemania no están subiendo los precios de la luz y del gas? ¿Y en Francia? ¿Y en Italia y en Bélgica? Estamos ante un problema que tiene características europeas. Las soluciones a estos problemas están delegadas en la Unión Europea. Creo que el Gobierno podría haber hecho más, poniendo más recursos para bonificar a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, viendo si bajar de manera generalizada los 20 céntimos para los carburantes es lo más apropiado o hubiera sido mejor haberlo hecho selectivamente para aquellas personas que utilizan el coche de manera obligatoria porque no tienen otra manera de ir a trabajar. Si nos empeñamos en que la solución la tiene que aportar el gobierno de manera unilateral en un país, pues está muy bien desde el punto de vista político, para el que tenga como misión erosionar al gobierno. Los que tenemos como misión solventar los problemas de los ciudadanos, pues nos parece que tenemos que ir un poco más allá.

P.- ¿Si el año que viene hay cambio de ciclo en España y hay un Gobierno del Partido Popular, la UGT, cómo lo va a afrontar? ¿Qué relación tiene con este nuevo Partido Popular?

R.- En Andalucía hemos trabajado con el Gobierno que ha revalidado la mayoría absoluta y lo vamos a hacer con el que acaba de salir, como hemos hecho en Galicia o anteriormente en Castilla y León. Nosotros vamos a intentar tener las mejores relaciones posibles con el Partido Popular, con la misión que tenemos nosotros, que es intentar que se hagan políticas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos, que benefician a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo ya he tenido una primera reunión con el señor Feijóo. Creo que sería bueno que el Partido Popular, definitivamente, adopte una línea que vaya en una dirección que nos permita que los acuerdos que se han establecido con consenso social sean ratificados por el PP y, por tanto, que también tengan consenso político. Estoy pensando en la reforma laboral, estoy pensando en la reforma de las pensiones, porque eso creo que daría seguridad a los ciudadanos.

P.- Por ejemplo, en Castilla y León, con un Gobierno PP y Vox, ¿también se sentirá cómodo trabajando ahí? Les han llamado corruptos y les están diciendo que les van a quitar las subvenciones…

R.- Los sindicatos, las subvenciones que recibimos del Estado no representan en ningún caso el 5% del total del presupuesto. La fuente de financiación del sindicato son las cuotas de los afiliados y de las afiliadas. En todo caso, el Estado, tiene la obligación de pagarles a los sindicatos aquellos gastos que la Constitución nos obliga a hacer por ser sindicatos mayoritarios y que corresponden a las negociaciones que tienen carácter general y que afecta no solo a nuestros afiliados, sino al conjunto de los trabajadores. Y eso lo vamos a exigir y va más allá de la relación que podamos tener con el Gobierno. Yo creo que es muy difícil que los sindicatos podamos establecer ningún tipo de relación con un partido político neofascista, con un partido político que nos insulta, que nos agrede, que dice que desearía vernos en prisión o que sencillamente suspira por la disolución de los sindicatos. Eso no es nuevo. Todos los dictadores, todas las dictaduras, siempre empiezan por lo primero y lo esencial, que es desarticular a los sindicatos, porque ellos saben que mientras que estemos nosotros van a prevalecer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

P.- ¿Cómo está yendo la negociación de los convenios colectivos con las empresas?

R.- Hay de todo. Hay convenios colectivos que se han cerrado de manera muy positiva. Hace poco que hemos cerrado el convenio de Seat, hemos cerrado el convenio de la construcción y hay otros que no, pero yo en todo caso creo que estamos asistiendo a un incremento muy importante de las movilizaciones que va a continuar. Habrá más movilizaciones, si la CEOE no es capaz de sentarse y llegar a un acuerdo razonable con las organizaciones sindicales, como lo estamos proponiendo en estos momentos.

P.- ¿Cuál sería un acuerdo razonable?

R.- Yo creo que un acuerdo razonable pasa por que este año haya aumento de salario de salarios del 3,5%, que haya revisión salarial a final de año si se disparan los precios y cerrar los años 23 y 24 con aumentos del dos y medio y del 2%. También con revisión salarial. Creo que es lo mínimo que se puede pedir en unos momentos tan difíciles como los que estamos pasando y con una inflación tan desbocada como la que tenemos en estos momentos.

P.- Han propuesto también la mejora de la indemnización por despido. ¿Es el momento ahora de abrir este melón tal como está la situación?

R.- Es el momento de abrir este melón porque lo que no puede es quedar en el imaginario público que en España las indemnizaciones son más caras que en el resto de la Unión Europea. La indemnización que le pagan es ridícula. El mal que le producen en ningún caso se ve compensado económicamente. Y esa es la voluntad de la denuncia. Y es también la voluntad de que este debate en el país continúe, porque en España hay que revisar sobre todo las causas de despido, que en estos momentos son infinitas.

P.-Respecto al pacto de rentas, ¿en qué punto está ahora mismo la negociación?

R.- No hay. No puedo decir nada más. Podría no contestar y sería lo mismo. Ha habido una reunión con el Gobierno, los emplazamos y continuamos hablando. Ha habido una segunda reunión que no ha servido para avanzar y en estos momentos no hay ninguna negociación abierta para el Pacto de Rentas. Desde nuestro punto de vista no puede ser sólo social, ni puede serlo. Tiene que ser social y político, y en ese sentido tiene que haber un consenso político que le dé peso y cobertura parlamentaria, para que las medidas que se puedan tomar, después tengan respaldo parlamentario.

P.- ¿Ve viable que este año pueda seguir adelante?

R.- Lo veo difícil, pero en política nunca se puede decir que en un año que quedan seis meses no se pueda abordar. Yo creo que quedan muchas cosas por hacer en el país y seguramente que en los próximos meses vamos a ver hasta qué punto se van a hacer necesario consensos. España es un país que necesita consensos políticos y sociales.

P.- ¿Ha firmado UGT el convenio de 2022?

R.- No, no hemos firmado el convenio del 22. Estamos en negociación con los trabajadores. Hay una comisión que lo está negociando y en estos momentos no podría decir cuál es la subida. Pero en todo caso nosotros tenemos que responder a la propia situación económica que tiene el sindicato y es en ese contexto, en el que se está haciendo y abriendo la negociación. Nosotros somos de la opinión de que el aumento de salarios de nuestros empleados tendría que ceñirse mucho a la media de lo que está ocurriendo en el país. A mí me parece que los trabajadores del sindicato no deben recibir menos aumento que la media de los que le pagan su salario, que son los afiliados y las afiliadas al sindicato. Por eso me parece que un buen parámetro es ver qué es lo que se consigue para el resto y aplicarlo. En el caso de la UGT.

P.- El día 8 de julio, Yolanda Díaz, presenta su nueva plataforma Sumar. Dice que quiere escuchar a la ciudadanía, qué quiere escuchar a personas como usted. ¿Cree que tiene futuro este proyecto transversal que quiere aglutinar a toda la izquierda, más allá de lo que hasta ahora era el espacio progresista de Podemos?

R.- Yo me voy a sumar. Mejor dicho, yo no me voy a sumar a ningún proyecto. Mi organización no se va a sumar a ningún proyecto. Somos un sindicato transversal y queremos ser mucho más transversales. Si la vicepresidenta quiere escuchar y me quiere preguntar, desde luego que voy a hablar igual que haré con otros colectivos, con otros partidos que lo quieran hacer. Me parece imprescindible, vistos los resultados de Andalucía, que la izquierda se entienda. A mí me parece que un proyecto de estas características tiene todo el sentido si se piensa en los ciudadanos, si se piensa en los trabajadores. Y deseo que, desde ese punto de vista, pueda haber una representación nutrida en el Parlamento que nos ayude a poder continuar avanzando.