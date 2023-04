Pepe Álvarez, líder de UGT, defiende la última propuesta del sindicato a sus trabajadores sobre la subida de los salarios dentro de la negociación del nuevo convenio colectivo de la central. Ofrecen un incremento del 2,8% para 2022 pero sólo del salario base, y un 2,5% para 2023, cifra que los trabajadores consideran «irrisoria» lo que les ha llevado a concentrarse este miércoles en varias ciudades para protestar y exigir subidas salariales acorde con lo que UGT exige a las empresas.

En declaraciones a este diario, Álvarez asegura que «hay una negociación abierta para el nuevo convenio colectivo», por lo que nada es definitivo todavía. Pero aclara que «si les damos a nuestros trabajadores lo que piden, las subidas de sueldo serían mucho mayores que las del resto de los trabajadores» del país. Por eso, insiste en que «lo razonable es que suban lo mismo que conseguimos para el resto».

Preguntado sobre si la propuesta es inferior a lo que exige a los empresarios en la negociación con la CEOE -un 5% para 2022 y un 4,5% para 2023-, Álvarez señala que lo ofertado a sus empleados es «la media de lo conseguido en los convenios colectivos». De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo sobre convenios colectivos, hasta marzo la media de las subidas salariales de los convenios de empresa ha sido del 2,8%.

El líder de la UGT apunta a que el sindicato no va a dar su brazo a torcer pese a las concentraciones de este miércoles -ya ha habido otras anteriormente- y las amenazas de los trabajadores de más movilizaciones en mayo tras la celebración del día 1. En el sindicato argumentan también que la UGT no es una empresa y que no tiene beneficios para subir más los sueldos, aunque en 2021 declaró unas ganancias de 220.000 euros. La negociación está abierta y el convenio del sindicato no está vigente desde 2020.