La pensión que te va a quedar si eres autónomo y ésta es tu cotización

Para muchos trabajadores, la jubilación representa una etapa deseada tras décadas de esfuerzo y contribución a la Seguridad Social. Sin embargo, no todos los ciudadanos reciben la misma cuantía cuando les llega el momento de jubilarse, y esto se hace especialmente evidente en el caso de los autónomos. A diferencia de los asalariados, quienes cotizan bajo un régimen predefinido, los trabajadores por cuenta propia pueden elegir su base de cotización, lo que influye directamente en el importe de su futura pensión.

Puede que al poder elegir, pensemos que lo normal sería que el autónomo intentara cotizar el máximo posible, pero la realidad es otra y debido a factores como por ejemplo tener pocas ganancias, muchos autónomos optan por cotizar la cantidad mínima que se permite, y que, evidentemente, afecta a largo plazo en lo que se va a cobrar cuando llegue el momento de jubilarse. Entonces, aunque la decisión de cotizar por lo mínimo, les permita pagar menos mes a mes, también se traduce en una pensión significativamente menor en comparación con otros trabajadores del régimen general. De hecho las cifras son bastante llamativas, dado que la diferencia puede ser de hasta un 40% menos en algunos casos, lo que obliga a muchos jubilados autónomos a buscar ingresos adicionales o a depender de pensiones mínimas.

Pero para saber bien de qué cantidades estamos hablando, es importante tener en cuenta que lo que va a cobrar un autónomo de pensión depende no sólo de la base que se haya cotizado, sino también de los años que se haya estado cotizando. De este modo, y con el actual sistema de Seguridad Social, es fundamental conocer cómo afectan estas variables y cuáles son las posibilidades de aumentar la pensión antes de llegar a la edad de retiro.

La pensión que te va a quedar si eres autónomo y cotizas por el mínimo

Los autónomos que hayan cotizado el mínimo durante toda su vida laboral verán reflejada esta decisión en la cuantía de su pensión. Actualmente, el sistema establece que aquellos que hayan cotizado el mínimo requerido de 15 años recibirán solo el 50% de la base reguladora. Esto se traduce en una pensión aproximada de 410 euros al mes en 14 pagas, una cantidad considerablemente menor que la de otros trabajadores del régimen general.

La situación mejora si el autónomo ha cotizado durante más años o si ha optado por una base de cotización superior. Aun así, en la mayoría de los casos, la pensión del autónomo se encuentran por debajo de la media nacional. En función de la situación familiar, las cuantías pueden ser las siguientes:

Con cónyuge a cargo: 1.127,6 euros mensuales (14 pagas anuales, 15.786,40 euros al año).

1.127,6 euros mensuales (14 pagas anuales, 15.786,40 euros al año). Sin cónyuge a cargo : 874,4 euros mensuales (14 pagas anuales, 12.241,60 euros al año).

: 874,4 euros mensuales (14 pagas anuales, 12.241,60 euros al año). Menores de 65 años con cónyuge a cargo: 1.127,6 euros mensuales (14 pagas anuales, 15.786,40 euros al año).

1.127,6 euros mensuales (14 pagas anuales, 15.786,40 euros al año). Menores de 65 años sin cónyuge a cargo: 818 euros mensuales (14 pagas anuales, 11.452 euros al año).

¿Se puede recibir una pensión sin haber cotizado el mínimo?

Para aquellos autónomos que no hayan alcanzado el mínimo de cotización exigido, el sistema contempla la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva. Estas pensiones están diseñadas para personas que, por diversas razones, no han podido cotizar lo suficiente y carecen de ingresos suficientes para vivir.

Los requisitos para acceder a una pensión no contributiva son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio españo l y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 y los 65 años.

l y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 y los 65 años. No contar con ingresos suficientes para la manutención.

La cuantía de estas pensiones para 2025 se ha fijado en 7.905,80 euros anuales, lo que equivale a 568,70 euros mensuales en 14 pagas. Si bien esta cantidad no es elevada, permite a muchas personas mayores contar con un respaldo económico mínimo.

El aumento del gasto en pensiones en 2025

El sistema de pensiones en España está experimentando un aumento significativo en el gasto. La Seguridad Social ha informado que, en enero de 2025, la nómina de pensiones contributivas ha alcanzado un nuevo récord, superando los 13.432 millones de euros. Este incremento del 6,17% respecto al año anterior refleja el impacto de la revalorización de las pensiones, que ha sido del 2,8% para las contributivas y entre el 6% y el 9% para las mínimas.

Con este ajuste, la pensión media de jubilación se aproxima a los 1.500 euros mensuales, aunque sigue existiendo una notable brecha entre los trabajadores del régimen general y los autónomos. Este dato es crucial para quienes están actualmente cotizando, ya que pone de manifiesto la importancia de elegir una base de cotización adecuada para garantizar una jubilación digna.

En definitiva, la pensión de un autónomo depende en gran medida de su historial de cotización. Optar por la base mínima puede suponer recibir una cantidad muy reducida al jubilarse, por lo que es recomendable planificar con antelación y valorar otras opciones, como aumentar la cotización en los últimos años de actividad. La jubilación es una etapa para disfrutar, y contar con una pensión adecuada es clave para hacerlo sin preocupaciones.