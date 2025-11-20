Parece de lujo pero es ‘low cost’: esta crema de Alcampo cuesta menos de 3 euros y arrasa en ventas

Entre las muchas cremas que podemos encontrar en supermercados, así como en tiendas de cosmética, muchas veces encontramos propuestas que sorprenden por su precio. Son cremas económicas que aportan grandes resultados y aunque cada vez encontramos más y con fórmulas muy variadas, existe una de Alcampo que está arrasando. Cuesta menos de tres euros y es una crema natural que todos quieren probar.

Se trata de la crema facial y corporal con aloe vera 100% natural de Tabaibaloe, una marca canaria especializada en aloe vera que lleva décadas trabajando con esta planta. Su envase verde, su olor suave y su textura ligera hacen que parezca mucho más cara de lo que es. Pero lo importante es cómo deja la piel: hidratada, calmada y sin sensación grasa, incluso en zonas más delicadas. Lo que ha hecho que esta crema arrase en ventas es precisamente esa combinación tan difícil de encontrar: precio bajísimo, formato familiar de 300 ml, y una fórmula que mezcla aloe canario con ingredientes tan respetados como la manteca de karité o el aceite de almendras. Y si a eso le sumas que se absorbe rápido y sirve para toda la familia, se entiende por qué está desapareciendo tan rápido de los estantes.

Esta crema de Alcampo cuesta menos de 3 euros y arrasa en ventas

Una de las razones por las que esta crema ha ganado tantos seguidores es su composición. Sin venderse como un cosmético premium, incluye ingredientes que suelen estar presentes en hidratantes bastante más caras:

Es una fórmula sencilla, pero muy funcional, pensada para hidratar, calmar y proteger sin complicar la rutina. No tiene esa sensación siliconada que dejan algunas cremas baratas, ni ese brillo con un toque pegajoso que hace que te arrepientas de usarla en la cara. En el caso de esta crema de Alcampo, encontramos que la textura es suave, ligera y fácil de extender, lo que la vuelve perfecta como crema de uso diario en cualquier estación del año.

Lo que más destacan quienes la han probado

Aunque cada piel es un mundo, hay varios puntos en los que muchos coinciden cuando hablan de esta crema:

Ideal para cara y cuerpo

Uno de los puntos fuertes de esta crema es que es realmente multifunción. Aunque la mayoría de hidratantes se venden como aptas para todo el cuerpo, no siempre se adaptan bien al rostro. Aquí ocurre lo contrario: su textura está pensada para que puedas usarla sin miedo en la cara, incluso si tienes la piel un poco sensible.

En el cuerpo funciona como hidratante diaria y como crema reparadora tras la ducha. En la cara, como crema ligera matutina o como calmante después del sol. Y para adolescentes o pieles no demasiado exigentes, incluso puede sustituir a una crema facial convencional sin problema.

Un básico perfecto para pieles secas o irritadas

El aloe vera, la manteca de karité y el aceite de almendras forman un trío muy eficaz si lo que buscas es recuperar suavidad o frenar la tirantez. Esto hace que sea una crema especialmente útil en:

Al contener antioxidantes como el ácido ascórbico (vitamina C) y mantener una función calmante, la crema también ayuda a prevenir el envejecimiento cutáneo y a conservar la piel más jugosa.

Como podemos ver la crema de aloe vera Tabaibaloe que venden en Alcampo a un precio de 2,44 euros (300 ml) lo tiene todo para haber triunfado como lo ha hecho: precio imbatible, buena composición, textura agradable, formato grande y un rendimiento mucho mejor del que se espera por menos de tres euros. No pretende ser una crema de lujo, pero su resultado sí recuerda a esas hidratantes que cuestan varias veces más.