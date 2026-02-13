Gesprisa, la sicav de Alberto Palatchi, fundador y ex dueño de Pronovias, la mayor de España con 1.544 millones en cartera a cierre de 2025, se deshizo de la mayoría de la deuda pública que tenía en el segundo semestre del año pasado y apostó masivamente por la Bolsa.

La sicav de Palatchi vendió 642 millones de euros en bonos y letras de deuda pública de España, Francia e Italia y apostó claramente por la renta variable, donde ahora tiene el 91% de sus inversiones.

Dentro de la Bolsa, las principales apuestas de Palatchi a través de su sicav han sido valores tecnológicos. Alphabet, donde ahora tiene 84 millones de euros; Nvidia, donde ha subido su apuesta a 65 millones; Microsoft, 75 millones; Meta (Google), con 71 millones; o Apple, con 59 millones. La apuesta por los valores tecnológicos es clara.

Gestionada por Banco Santander, la sicav de Palatchi difiere de la estrategia que ha seguido otra de las grandes inversoras del país, Alicia Koplowitz, dueña de la sicav Morinvest que gestiona BBVA, que ha mantenido tanto sus inversiones en deuda pública como en Bolsa. Morinvest tiene a finales de 2025 un patrimonio de 668 millones de euros.

En el caso de Morinvest, que acaba de nombrar al hijo menor de Alicia Koplowitz, Pelayo Cortina, consejero de la sicav, la gran novedad de la última parte del año es la salida de Proeduca, ya que la dueña de la UNIR salió de Bolsa. Proeduca ha sido siempre la gran apuesta de Morinvest, tenía 28 millones de euros invertidos, por encima de la firma de Warren Buffett. A cierre de año, Koplowitz mantiene menos de dos millones de euros en Berkshire Hathaway.

Otra de las grandes sicavs del país es Torrenova, de la familia March, que también ha seguido la estrategia de Alicia Kolplowitz y ha mantenido sus inversiones entre la renta fija y la Bolsa. Torrenova cerró el ejercicio de 2025 con un patrimonio de 1.127 millones de euros.

Gestionada por Banca March, Torrenova se suma también a la apuesta de Palatchi por los valores tecnológicos. Según afirma la gestora en su informe anual, «el principal riesgo para la economía global en los próximos 12 meses es la creciente duda sobre la solidez de la narrativa de inversión en inteligencia artificial. Aunque el entusiasmo se mantiene, el mercado empieza a diferenciar entre compañías con modelos creíbles de monetización y aquellas cuya narrativa está basada en expectativas vagas. Esa dispersión es síntoma de una fase temprana de maduración, no de colapso. De hecho, en las fases finales de una burbuja, lo habitual es ver alzas indiscriminadas. Hoy, por el contrario, se observa selección. Las caídas en Oracle y el mejor comportamiento de Alphabet sería un buen ejemplo».

Banca March insiste en que «mientras no haya evidencia de retornos negativos o caída de beneficios, es razonable pensar que el ciclo de inversión continuará, respaldado por el interés tecnológico y la presión de los CEOs de diferentes industrias por mejorar eficiencia y reducir plantillas». March descarta que se pueda hablar de burbuja en la Inteligencia Artificial.

