La paga extra de las pensiones viene con truco y no te va a gustar nada

La época navideña trae consigo la anticipación y la expectativa de la paga extra para los pensionistas, una inyección adicional de recursos que acompaña a la pensión mensual ordinaria. Este desembolso, tan esperado, suscita preguntas sobre la tributación y la obligación de presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos jubilados que disfrutan de ingresos adicionales.

Las pagas extras de Navidad para los jubilados en España se pagaron el pasado viernes 24 de noviembre de este 2023. Este año, la paga extra de Navidad ha sido similar a una paga ordinaria, por lo que los jubilados han recibido el doble de lo que suelen cobrar en una mensualidad normal.

La paga extra de Navidad es una prestación contributiva que se otorga a los pensionistas, al igual que la paga extra de verano. Se trata de una cantidad equivalente a la mensualidad ordinaria de la pensión.

Los jubilados que no hayan generado derecho a la paga extra de Navidad por no haber cotizado lo suficiente, no han recibido esta prestación.

Declarar la paga extra

Aunque las pagas extra no generan cotizaciones independientes, sí están sujetas a retenciones fiscales en el IRPF. Este impuesto se deduce de la paga extra en el momento de su percepción, ya que las contribuciones a la Seguridad Social ya se han abonado previamente. La lógica detrás de este proceso radica en que el IRPF se retira mensualmente, aunque de manera peculiar, ya que se calcula como un porcentaje de la nómina real del mes, sin tener en cuenta el salario prorrateado.

La incertidumbre se cierne sobre los jubilados que deben declarar sus ingresos en la Declaración de la Renta. La normativa del IRPF establece que están obligados a presentar la declaración aquellos contribuyentes cuyos ingresos, provenientes del trabajo o del capital, alcancen o superen los 22.000 euros anuales. Este umbral incluye las pensiones y haberes pasivos recibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social, así como prestaciones públicas por incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad y similares.

No obstante, la obligación de presentar la Renta no se limita a este umbral único. Los pensionistas que tengan dos o más pagadores deberán presentar la declaración si superan los 1.500 euros anuales en el segundo pagador y perciben rendimientos del trabajo que exceden los 15.000 euros anuales. Además, aquellos contribuyentes con pensiones cuyos rendimientos de capital superen los 1.600 euros están también obligados a presentar la Declaración del IRPF.

Entre los casos específicos que requieren la presentación de la Renta se incluyen aquellos que realicen rescates parciales o totales de planes de pensiones privados, ya que estos ingresos se consideran rendimientos del trabajo. También deben presentar la declaración aquellos que hayan recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pensiones procedentes del extranjero y ganancias patrimoniales derivadas de concursos, juegos en línea, póker o el reembolso de fondos de inversión.

La cuantía de la paga extra, que se recibe en el mes de noviembre, equivale a una mensualidad adicional de la pensión, con un importe igual al de una mensualidad ordinaria. Para ilustrarlo, si la pensión mensual es de 1.400 euros, la paga extra será de 2.800 euros. En septiembre de 2023, la pensión media de jubilación se situó en 1.374,9 euros, brindando un contexto sobre la magnitud de estas prestaciones.

En conclusión, la llegada de la paga extra para los pensionistas despierta no solo la alegría de la temporada navideña, sino también cuestiones importantes sobre la tributación y la presentación de la Declaración del IRPF. La normativa establece claramente los umbrales y condiciones que determinan la obligatoriedad de declarar, asegurando que aquellos jubilados que superan ciertos límites cumplan con sus responsabilidades fiscales.