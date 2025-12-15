Paga como quieras y viaja donde quieras: tu tarjeta puede llevarte de vacaciones

Las semanas previas a Navidad marcan uno de los momentos de mayor actividad comercial del año. A las compras habituales se suman el Black Friday, el Cyber Monday y, posteriormente, las rebajas de enero. Con este escenario en mente, ABANCA ha puesto en marcha una campaña que busca acompañar a sus clientes en esta época de gasto elevado, potenciando el uso de sus tarjetas de crédito y reforzando su propuesta de valor con un incentivo muy especial: viajes a cualquier lugar del mundo.

Se trata de una acción a gran escala con un doble objetivo. Por un lado, recordar las ventajas de las tarjetas de crédito, como planificación de gastos, flexibilidad, comodidad, etc., a los usuarios que ya las utilizan; por otro, invitar a quienes aún no disponen de una a descubrir esas ventajas en un momento del año en el que el consumo se incrementa de manera notable.

Un sorteo pensado para inspirar a viajeros de todo tipo

El corazón de la campaña es un sorteo que ofrece 10 viajes valorados en 2.000€ cada uno. Participar es sencillo: basta con inscribirse en la promoción y utilizar una tarjeta de crédito ABANCA durante el periodo de vigencia de la acción. Cada compra o traspaso de crédito cuenta como participación, con distintos niveles según la forma de pago empleada.

Los ganadores podrán elegir destino, fechas y acompañantes, con absoluta libertad para diseñar la experiencia. Además, contarán con un plazo muy amplio para aprovechar el premio, ya que los viajes podrán disfrutarse hasta el 31 de mayo de 2027. Una ventana de tiempo que permite planificar escapadas estivales, viajes de larga distancia o incluso pequeñas rutas europeas fuera de temporada.

Cómo funciona la participación: flexible y transparente

Para entrar en el sorteo, los requisitos son claros: ser cliente de ABANCA, tener residencia legal en España y ser mayor de edad en la fecha de inicio de la campaña. Tras la inscripción en la web oficial, cada operación realizada con tarjeta de crédito genera participaciones según la modalidad de pago seleccionada:

1 participación por compras o traspasos de crédito con modalidad “Fin de Mes” iguales o superiores a 50€.

por compras o traspasos de crédito con modalidad “Fin de Mes” iguales o superiores a 50€. 2 participaciones por operaciones iguales o superiores a 50€ realizadas o modificadas al pago “Aplazado”.

Este sistema premia tanto la recurrencia como el uso consciente de las diferentes alternativas de pago, ofreciendo al cliente la posibilidad de gestionar sus compras navideñas con mayor flexibilidad financiera.

La campaña ya está activa y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, cubriendo tanto la temporada navideña como las rebajas de invierno, dos de los periodos más relevantes del calendario comercial.

Estar donde están los clientes

ABANCA apuesta por una estrategia de amplia visibilidad para esta iniciativa. La campaña llega a los usuarios a través de dos grandes canales:

1. Marketing directo y comunicación personalizada

La entidad activará mensajes dirigidos a su base de clientes para explicar la mecánica del sorteo, las ventajas de sus tarjetas de crédito y la forma de participa.

2. Presencia en exteriores y medios masivos

El mensaje también estará presente en los lugares donde el consumo late con más fuerza en estas fechas: centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos y las casi 700 oficinas de ABANCA repartidas por España. A ello se suman piezas digitales en plataformas clave como Google y Meta, reforzando una estrategia omnicanal.

Tarjetas preparadas para un consumo cómodo y seguro

A través de esta campaña, ABANCA pone en valor la versatilidad de sus tarjetas de crédito: herramientas que permiten elegir cómo pagar en cada momento, gestionar el presupuesto personal con mayor control y realizar compras tanto físicas como online con altos estándares de seguridad.

Este tipo de tarjetas se han convertido en un recurso habitual en la planificación financiera del día a día, especialmente en periodos de mayor gasto. Su capacidad para aplazar pagos, concentrar compras y acceder a ventajas exclusivas las sitúa como una opción cada vez más extendida entre consumidores que buscan comodidad sin renunciar al control.

Toda la información sobre las tarjetas de crédito de ABANCA –modalidades de pago, ventajas, compatibilidad con wallets digitales y servicios asociados– está disponible en la web de la entidad.

Acompañar al cliente en el momento clave del año

Con esta iniciativa, ABANCA refuerza su acompañamiento al consumidor en una época donde las compras se multiplican y la planificación del gasto cobra especial importancia. El sorteo de viajes añade un componente aspiracional que conecta con la ilusión propia de estas fechas y que, además, se prolonga mucho más allá del invierno gracias al amplio plazo para canjear el premio.

La campaña combina utilidad, incentivo y presencia omnicanal, alineados con una tendencia creciente: la búsqueda de experiencias que aporten valor real y la preferencia por métodos de pago flexibles y fáciles de gestionar.