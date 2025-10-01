Pablo Isla, que anteriormente ejerció como consejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y como presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume desde este miércoles, 1 de octubre, la presidencia de Nestlé. Esto ocurre después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, que inicialmente, como anticipó OKDIARIO, se iba a producir en abril de 2026.

Isla, que sustituye en el cargo a Paul Bulcke, entró en el órgano rector de Nestlé en 2018 y ha sido viepresidente y consejero independiente principal del grupo desde el año 2024. Igualmente, el directivo español es miembro de los comités de nombramientos, retribuciones, presidencia y gobierno corporativo de la compañía.

Por su parte, Paul Bulcke tiene una trayectoria de 50 años en la compañía alimentaria suiza. Alcanzó el puesto de consejero delegado en 2008 y en 2017 fue ascendido a presidente no ejecutivo, cargo que abandonará el próximo año en favor de Pablo Isla.

El hecho de que el nombramiento de Pablo Isla como presidente se haya adelantado tiene lugar después de que Philipp Navratil fuera designado nuevo director general de la firma tras el despido fulminante de Laurent Freixe por infringir el código de conducta empresarial al no revelar una relación sentimental con una subordinada directa.

Freixe había tomado posesión de su cargo en agosto de 2024. La investigación fue ordenada por el consejo de administración y supervisada por Paul Bulcke, y Pablo Isla, con el apoyo de un asesor legal externo independiente.

Isla, nuevo presidente de Nestlé

Bulcke agradeció a Freixe sus años de servicio en Nestlé y ha añadido que se trata de una «acción necesaria» ya que los valores y la gobernanza de Nestlé deben ser «pilares sólidos».

Por otra parte, Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración, mientras que Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch será la vicepresidenta del máximo órgano de gobierno.

Pablo Isla recibirá una remuneración de 3,5 millones de francos suizos, unos 3,72 millones de euros, si bien se pagan en acciones de Nestlé y comportan la obligación de mantenerlas durante un plazo mínimo de tres años.