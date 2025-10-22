OUIGO abre mañana la venta de billetes para viajar en su nueva ruta Barcelona – Sevilla

OUIGO anuncia hoy una nueva conexión entre Barcelona y Sevilla, con paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba, que contará con una circulación de ida y vuelta diaria a partir del 14 de diciembre.

La venta de billetes estará disponible a partir de mañana el 23 de octubre en la APP y web de OUIGO para viajar desde el 14 de diciembre

OUIGO, el operador de trenes de alta velocidad ha presentado hoy su  nuevo trayecto transversal entre Barcelona y Sevilla. Una nueva ruta de ida y vuelta diaria que la  compañía pondrá en marcha a partir del 14 de diciembre y que permitirá a los usuarios viajar entre ambas  ciudades comprando un único billete y sin bajarse del tren. 

La nueva ruta, que tendrá paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba, abre mañana 23 de octubre, la venta  de billetes para viajar a partir del 14 de diciembre y hasta el 2 de agosto de 2026. Una nueva apertura con  la que la compañía sigue invitando a sus viajeros a descubrir sus destinos y a vivir todos esos planes que  están a tan solo un billete de distancia; y que se podrán comprar a través de la APP y de la web de OUIGO

Así lo ha anunciado hoy Federico Pareja, Director Comercial y de Marketing de OUIGO, en un evento  simultáneo entre Sevilla y Barcelona para presentar la apuesta por esta nueva línea que conecta ambas  ciudades. 

Conexión Barcelona – Zaragoza – Madrid – Córdoba – Sevilla 

Gracias a esta conexión sin transbordo entre Barcelona y Sevilla, OUIGO suma ya seis frecuencias diarias  entre Barcelona y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid 

La compañía de alta velocidad ofrece billetes económicos, asientos XL, tarifas especiales para los más  pequeños —tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 3 años  pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en brazos de un adulto— y compensaciones en  retrasos a partir de media hora. Además, OUIGO cuenta con la opción “Tiempo para pensar”, que por tan  solo 2€ permite reservar el viaje y mantener su precio entre 48 horas y 7 días. Además, para ofrecer un  viaje inmejorable, los trenes OUIGO cuentan con OUIBAR, una cafetería atendida por el personal a bordo,  y el nuevo servicio SMARTBAR, que permite realizar pedidos sin levantarse del asiento. 

OUIGO se convierte en el mejor compañero de viaje para convertir el final del año en un momento  memorable en el que es posible viajar forma accesible, cómoda y en alta velocidad.  

