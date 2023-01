España vuelve a formar parte de otro ranking de la vergüenza. Las ventas de coches nuevos en el mercado español han experimentado una evolución peor que países como Hungría o Rumania, comparando con el año anterior al impacto de la crisis del coronavirus, hasta situarse 6,5 puntos por debajo de la media de la eurozona. Un situación que evidencia la falta de medidas del Gobierno para potenciar la renovación del parqué automovilístico y la transición hacia el vehículo eléctrico.

En concreto, las matriculaciones de turismo y todoterrenos nuevos han cerrado el 2022 cerca de las 813.000 unidades, lo que se traduce en un desplome de las ventas del 35% en comparación con los niveles previos a la pandemia, mientras que países como Hungría, Rumania o Bulgaria han registrado caídas menores con un -29%, -20% y -18%, respectivamente. Una estadística que llama la atención principalmente porque en estos países el sector automovilístico tiene un menor peso y aún así han logrado registrar mejores datos.

No sólo eso, España se encuentra lejos de alcanzar la evolución de los grandes mercados europeos como Alemania, Italia y Francia, que aún no han logrado recuperar lo niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus por la falta de oferta y los problemas logísticos en la cadena de suministros, pero que han registrado resultados mucho más positivos en comparación con las matriculaciones de coches nuevos en el mercado español.

Eslovenia y Lituania son los dos únicos que han registrado una reducción mayor que la del mercado español con un 38% y 44%, respectivamente.

«Es cierto que hay problemas de oferta, pero esos problemas son comunes para toda Europa y no justifican la evolución diferencial de España. Sin duda, habrá opiniones de todo tipo sobre las causas, pero no se puede negar que esta es una situación arriesgada para un país donde la industria de automoción emplea, de modo directo e indirecto, dos millones de personas, y es uno de sectores puntales de nuestra industria, no precisamente el fuerte de nuestro país, donde durante muchos años se ha primado al sector servicios», explica el director general de Anfac, José López-Tafall.

Ante esta situación, López-Tafall ha señalado que «es prioritario recuperar un mensaje positivo hacia el automóvil, y que desde el conjunto de decisores se defienda más activamente que en la nueva #movilidad de España también el vehículo privado limpio ha de tener un papel muy relevante y es parte de la solución». «Si no conseguimos trabajar juntos hacia la descarbonización, pero con el vehículo limpio como una opción, y no como un castigo, nos estaremos equivocando como país y poniendo a riesgo un activo clave para nuestra calidad de vida y para la salud económica nacional», destaca.

Ventas de coches en Europa

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el conjunto de Europa alcanzaron un volumen de 11,28 millones de unidades durante 2022, un 4,1% de bajada si se compara con los 11,77 millones de unidades comercializados un año antes, según datos publicados por la Asociación Europea de Constructores de Automóviles (ACEA).

El mercado estuvo liderado en el conjunto del ejercicio pasado por la alemana Volkswagen, que matriculó 1,19 millones de automóviles en Europa, un 6,9% de bajada, aunque se situó por delante de Toyota, que ocupó la segunda plaza, con 766.769 unidades, un 7,6% más, y de BMW, con 646.538 unidades, un 5,4% menos.

En diciembre, Volkswagen también fue la marca más vendida en Europa, con 121.618 unidades, un 26,5% de crecimiento interanual, mientras que BMW fue segunda, con 67.288 unidades, un 35,9% de aumento, y de Renault, con 67.219 unidades, un 0,2% menos.