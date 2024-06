La OCU habla sobre estos huevos de supermercado: por tu bien, deja de comprarlos

Los huevos han sido siempre un alimento esencial en nuestra dieta, reconocidos no solo por su versatilidad en la cocina sino también por su alto valor nutritivo. Desde el desayuno hasta la cena, los huevos pueden ser la estrella de numerosos platos. Ricos en proteínas, vitaminas y minerales, son fundamentales para el crecimiento y mantenimiento de nuestro cuerpo. A lo largo de los años, la variedad de huevos disponibles en el mercado ha aumentado, ofreciendo opciones para todos los gustos y necesidades y en los últimos tiempos, ha habido un creciente interés por los huevos ecológicos. Muchas personas optan así por estos convencidas de que son una opción más saludable y respetuosa con el medio ambiente, dado que provienen provienen de gallinas que se crían en condiciones más naturales y se alimentan con pienso orgánico. Esta práctica busca no sólo mejorar el bienestar animal, sino también ofrecer un producto de mejor calidad y sabor. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis que arroja luz sobre algunos aspectos importantes a considerar antes de decidirnos por estos huevos.

La OCU ha examinado diversas marcas de huevos que se venden en los supermercados y ha encontrado datos reveladores, especialmente en lo que respecta a los huevos ecológicos. A pesar de su mayor coste y la percepción de ser superiores, la realidad según este análisis es que no siempre cumplen con las expectativas en términos de frescura y calidad.

La OCU habla sobre estos huevos de supermercado

Para su análisis sobre los huevos de supermercado, la OCU ha tomado 30 marcas de huevos frescos, y uno de los primeros datos que le han alarmado dato es que, a una semana de su fecha de consumo preferente, la mayoría de estas marcas habían perdido una parte significativa de su frescura. Esta pérdida no afecta la seguridad alimentaria, pero sí impacta en la calidad y el peso del huevo. Dicha disminución de frescura se debe a las condiciones de transporte y almacenamiento, que no siempre son las óptimas.

De hecho, una de cada cuatro marcas analizadas suspendió en frescura, incluso cuando los huevos fueron analizados entre 7 y 10 días antes de su fecha de consumo preferente. La OCU señala que esta pérdida de frescura no compromete la seguridad del producto, pero sí disminuye su calidad final. Esta merma se produce por la pérdida de gases y agua a través de la cáscara, que es permeable.

Comparativa de tipos de huevos

Pero el análisis de la OCU no solo se centró en la frescura, sino también en la calidad y el sabor de los diferentes tipos de huevos: de suelo, camperos y ecológicos. Los resultados mostraron que no hay diferencias significativas en calidad ni en sabor entre estos tipos. La principal diferencia radica en el precio y en el método de cría de las gallinas. Mientras que los huevos de suelo tienen un coste medio de 0,20 €/unidad, los camperos cuestan 0,27 €/unidad y los ecológicos ascienden a 0,42 €/unidad, más del doble que los primeros.

Esta disparidad en el precio plantea la cuestión del bienestar animal. Los huevos de gallinas camperas y ecológicas provienen de aves que tienen acceso al exterior y, en el caso de los ecológicos, son alimentadas con pienso orgánico. Sin embargo, la OCU no encontró diferencias destacables en la calidad ni en el grosor de la cáscara entre estos tipos de huevos.

Recomendaciones de compra

Una recomendación clave de la OCU es comprar huevos cuya fecha de consumo preferente sea la más alejada posible. Esto garantiza que los huevos mantendrán su frescura durante más tiempo una vez adquiridos. Además, se subraya la importancia de que la fecha de consumo preferente esté indicada en la cáscara del huevo, lo que facilita controlar su frescura una vez fuera del envase.

Lamentablemente, una de cada cuatro marcas analizadas no incluía esta información en la cáscara del huevo, dificultando así el control de su frescura. La OCU ha solicitado al sector y a las autoridades europeas que esta información sea obligatoria en cada unidad, para mejorar la transparencia y la calidad del producto ofrecido al consumidor.

Mejores marcas según la OCU

Dentro de cada categoría de huevos, la OCU ha identificado las marcas que obtuvieron mejores resultados. Para los huevos de suelo, destacan Alipende de Ahorramás y Lidl, ambas con un coste de 0,18 €/unidad. En cuanto a los huevos camperos, Pazo de Vilane y Huevos Guillén de Mercadona se posicionaron como las mejores opciones, con un precio de 0,26 €/unidad y 0,22 €/unidad respectivamente. Finalmente, en la categoría de huevos ecológicos, Rujamar y Carrefour Bio fueron las marcas mejor evaluadas, con precios de 0,41 €/unidad y 0,39 €/unidad.

Consejos de la OCU para el consumidor

Al momento de comprar huevos, es importante tener en cuenta el tamaño y el peso de los mismos. La OCU observó una considerable mezcla de tamaños en los lineales del supermercado, lo cual puede afectar el precio y el peso final del producto. Un huevo mediano (M) puede tener hasta un 25% menos de peso que un huevo grande (L), por lo que es fundamental estar atento a estos detalles.

Una vez en casa, la OCU recomienda no lavar los huevos antes de almacenarlos, ya que esto puede facilitar la entrada de gérmenes en su interior. Si los huevos están sucios, es mejor lavarlos justo antes de cocinarlos. Además, se aconseja no romper el huevo en el borde del recipiente donde se va a batir, ni separar las claras de las yemas con la cáscara del huevo. Finalmente, es importante cuajar bien la tortilla y, si no se va a consumir de inmediato, guardarla en la nevera.

En conclusión, aunque los huevos ecológicos pueden parecer una opción más atractiva por su método de producción y alimentación, el análisis de la OCU revela que la frescura y calidad de los huevos ecológicos no siempre justifican su mayor precio. La elección final dependerá de las prioridades y valores de cada consumidor, especialmente en lo que respecta al bienestar animal.