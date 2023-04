La OCU avisa: no compres jamás estas pizzas en los supermercados

Las pizzas ultracongeladas o congeladas que podemos encontrar en los supermercados, suelen ser la mejor solución para una comida o una cena en esos momentos en los que nos apetece cocinar, o tal vez queremos algo que esté bueno y sabroso sin necesidad de perder mucho el tiempo. Sin embargo, a la hora de elegir esa pizza debemos tener cuidado y fijarnos bien en sus ingredientes de modo que aunque se trate de una pizza congelada, sea una de calidad. Por este motivo será bueno conocer que opina la OCU al respecto, ya que de hecho, tienen un ranking en el que señalan las pizzas de supermercado que nunca deberías comprar.

Las pizzas de supermercado que no debes comprar según la OCU

A pesar de que las personas congeladas no son la mejor opción nutricional con la que alimentarse, lo cierto es que no pasará nada por comer una pizza de supermercado de vez en cuando aunque eso sí, será bueno elegir aquellas que sean de la mejor calidad, por lo que deberías descartar las que ahora te enumeramos ya que la OCU las considera las peores de supermercado.

Pizzas congeladas de la marca Auchan

Auchan es la marca blanca de Alcampo, y de esta la OCU señala que sus pizzas congeladas no son la mejor opción debido a los ingredientes que no son los de mejor calidad, y además explica, que en alguna ocasión se han hallado bacterias a lo largo de la masa, algo que no es para nada recomendable. Por otro lado tendría mucha grasa y poca proteína de modo que es mejor descartarla.

Pizzas Casa Módena

La OCU señala también que las pizzas de supermercado de Casa Módena, a la venta en El Corte Inglés o Hipercor, no son tampoco las mejores debido a la elevada cantidad de grasas que tienen así como el nivel de sal y la mala elección en los ingredientes. Según la Organización de Consumidores y Usuarios no son pizzas de calidad y más para el precio que tienen que ronda los cinco euros.

Pizza de jamón y queso Palacios

De la marca Palacios, la pizza de jamón y queso en concreto, es la que la OCU no aconseja dado que entre otras cosas negativas, destaca el hecho de que no lleve queso a pesar de que este debería ser uno de sus ingredientes principales. En concreto lleva un «contenido graso con agua, aceite vegetal y de palma y antioxidantes o proteínas de la leche» y además, la cantidad de jamón tampoco es la indicada ya que no llega ni al 10%.

Pizza de jamón y queso Campofrío

Campofrío suele tener algunas de las mejores pizzas, pero la de Jamón y Queso no es para nada recomendable según la OCU, ya que no se sabe exactamente la cantidad de queso que lleva o si realmente lleva jamón, ya que se señala que tiene «carne de cerdo» pero no se indica tampoco la cantidad. Por otro lado, tampoco gusta que lleve aceite de palma.

Pizza Mamma Mancini

La pizza de la marca blanca de Aldi es para la OCU, la menos recomendada ya que no supera los análisis de calidad de la organización, ni en lo que respecta al contenido nutricional y tampoco, en la cantidad de aditivos o el sabor.