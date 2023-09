Nunca habíamos visto nada igual: Ikea nos enamora con su funda nórdica más bonita para el otoño

El otoño es una estación que invita a disfrutar del hogar, a crear ambientes cálidos y acogedores, y a renovar la ropa de cama para adaptarnos a las bajas temperaturas. Si estás buscando una funda nórdica que te haga sentir bien y que aporte un toque de color y alegría a tu dormitorio, tenemos la solución: la funda nórdica Lönnhöstmal de Ikea que enamora a todos ya que es la más bonita de la temporada.

Ikea tiene la funda nórdica que enamora a todos

La funda nórdica Lönnhöstmal es la más deseada esta temporada. Se trata de una funda nórdica con un diseño floral multicolor que nos recuerda a los campos de flores silvestres. Tiene un fondo blanco que contrasta con los tonos rojos, rosas, verdes y azules de las flores, creando un efecto visual muy atractivo y original. Además, tiene efecto acuarela, lo que le aporta un estilo muy moderno a tu dormitorio.

La funda nórdica Lönnhöstmal de Ikea no solo es bonita, sino también cómoda y práctica. Está hecha de tejido de percal e hilos de algodón y lyocell lo que proporciona un tacto suave, que nos sirva para regular la temperatura corporal y que no pasemos frío por la noche y además, que no se formen bolitas. Además, tiene una cremallera oculta que facilita el cambio de la funda y evita que el edredón se salga.

La funda nórdica Lönnhöstmal de Ikea está disponible en unas medidas de 150×200 e incluye funda de almohada de 50×60 cm. Puedes lavarla a máquina a 60ºC y secarla en secadora a temperatura normal.

¿Cómo combinar la funda nórdica Lönnhöstmal de Ikea? Al tener tantos colores, puedes jugar con diferentes tonalidades para crear contrastes o armonías. Por ejemplo, puedes usar unas sábanas blancas para resaltar el estampado floral, o unas de color rosa o verde para crear un efecto más cálido y acogedor. También puedes añadir unos cojines o una manta de punto en tonos neutros o vibrantes para darle más personalidad y confort a tu cama.

La funda nórdica Lönnhöstmal de Ikea es una opción ideal para darle un toque de frescura y vitalidad a tu dormitorio este otoño. Con su diseño floral multicolor, te hará sentir como si estuvieras en un jardín lleno de vida. No lo dudes más y hazte con ella en tu tienda Ikea más cercana o en su página web. Su precio es de 29,99 euros así que corre a por ella antes de que se agote.