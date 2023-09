La socia española Beatriz Sanz ha sido nombrada nueva líder mundial del área de Inteligencia Artificial de EY a nivel global, con el objetivo de ayudar a los clientes a aprovechar las ventajas de esta tecnología para transformar sus negocios, de una forma responsable y segura.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la Firma, en la que ha ejercido responsabilidades, tanto en España, como en las áreas de Asia-Pacífico y EMEIA, Sanz asume su nuevo rol con la clara vocación de impulsar el desarrollo de la nueva tecnología, con el apoyo de más de 9.000 profesionales a su cargo.

Ey y la Inteligencia Artificial

Una de sus primeras iniciativas ha sido el lanzamiento de una nueva plataforma de Inteligencia Artificial, EY.ai, desarrollada con una inversión de 1.400 millones de dólares, y que nace con la vocación de ayudar a los clientes a transformar sus negocios mediante la adopción segura y responsable de la nueva tecnología. EY.ai supone un nuevo ecosistema que aprovecha las plataformas tecnológicas de vanguardia con que cuenta EY, sus capacidades en Inteligencia Artificial, y su amplia experiencia en estrategia, transformación, riesgo, auditoría y fiscalidad.

En la nueva plataforma se han integrado tecnologías propias como EY Fabric, utilizada por 53.000 clientes, además de ayudar a asegurar una serie de adquisiciones de tecnología de EY y dar apoyo a tecnologías Cloud y de automatización.

En palabras de Beatriz Sanz, líder mundial de Inteligencia Artificial en EY: “La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas porque es capaz de ayudar a la humanidad en infinidad de procesos. Pero no es fácil. Por eso estamos apostando por crear una estrategia óptima y segura en IA. Nuestro objetivo es aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología, pero de manera responsable, ética y moral. Queremos ayudar a nuestros clientes y a la sociedad en general, para afrontar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades. El uso que hagamos de los datos y cómo conectemos las tecnologías será vital para el crecimiento mundial”.

Para Federico Linares, presidente de EY en España: “La inteligencia artificial no es sólo una gran apuesta de la Firma a nivel global, sino una prioridad estratégica para EY España. Hoy estamos de doble enhorabuena en EY. En primer lugar, porque hemos hecho una inversión global de 1.400 millones de dólares para situar a la Firma como líder en Inteligencia Artificial, lanzando dos proyectos muy ilusionantes: una ambiciosa plataforma en IA que ayudará a los clientes a transformar sus negocios mediante la adopción segura y responsable de la nueva tecnología y un asistente Large Language Model de Inteligencia Artificial Generativa accesible para los 400.000 profesionales de EY, con el que elevaremos nuestras capacidades de servicio. Y, en segundo lugar, porque EY Global ha designado a Bea Sanz, socia española a la que conozco personalmente desde hace más de 20 años, como responsable mundial de EY en Inteligencia Artificial”.

Para Carmine Di Sibio, CEO global de EY: “El momento de la IA es ahora. Cada empresa está considerando cómo se integrará en las operaciones y su impacto en el futuro. Sin embargo, la adopción de la IA es más que un desafío tecnológico. Por ello, los equipos de EY ayudan a los clientes a identificar cómo capturar el poder transformador de la IA desde cada asiento en la mesa de la junta directiva y en toda la empresa. Se trata de desbloquear nuevo valor económico de manera responsable para aprovechar el máximo potencial de esta evolución tecnológica”.

Beatriz Sanz y la Inteligencia Artificial

La nueva socia global de IA de EY tiene una gran experiencia en Data and Analytics. Hoy, dirige a más de 9.000 profesionales para impulsar la estrategia de IA en EY. Durante su carrera, también ocupó puestos de responsabilidad en empresas líderes en servicios financieros, donde fue responsable de establecer el análisis y la innovación como competencias centrales. Beatriz es máster en Matemáticas y Estadística por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce como profesora del IE Business School en el International Masters of Big Data and Analytics. Es oradora habitual en conferencias internacionales de la industria y ha aparecido en Forbes y en The Financial Times.

Las personas en el centro de la IA

EY está ayudando a aprovechar el potencial de los profesionales de la Firma con conocimientos y habilidades en IA. Después de una prueba piloto inicial con 2.000 miembros del equipo centrado en la tecnología de EY, la organización global está lanzando un amplio modelo de lenguaje interno y seguro llamado EY.ai EYQ, junto con aprendizaje personalizado para los 400.000 profesionales de EY.

Este programa de aprendizaje integral eleva y amplía las habilidades de IA de las personas de EY, incluido el uso responsable de la IA. Se basa en el extenso plan de estudios y las credenciales de aprendizaje de inteligencia artificial, datos y análisis introducidos en 2018, con más de 100.000 credenciales otorgadas hasta la fecha, así como el MBA de EY Tech lanzado en 2020.

El ecosistema de IA de EY

EY.ai reúne un ecosistema que ofrece una gama de capacidades empresariales, tecnológicas y académicas en IA. Esto incluye alianzas de vanguardia con las organizaciones más innovadoras del mundo, incluidas Dell Technologies, IBM, Microsoft, SAP, ServiceNow, Thomson Reuters y UiPath; así como con otros líderes emergentes que están definiendo el futuro de la IA.

Sobre la base de la alianza estratégica existente, Microsoft ha proporcionado a EY acceso temprano a las capacidades de OpenAI, como GPT-3 y GPT-4. Con el soporte total de Microsoft y aprovechando el servicio Azure OpenAI, EY está construyendo e implementando soluciones avanzadas de IA generativa para servicios EY personalizados.

La alianza EY-Dell Technologies invierte conjuntamente en capacidades centradas en IA, incluidas Dell Generative AI Solutions, un conjunto de productos y servicios de Dell que simplifican la adopción de IA generativa completa con LLM, reuniendo a las organizaciones donde quiera que se encuentren en su viaje de IA generativa. Los clientes pueden crear prototipos e implementar casos de uso en una arquitectura validada de hardware, software y seguridad integrada especialmente diseñados y optimizados para la IA generativa.

Con Thomson Reuters, EY se está expandiendo y servirá como una fuerza transformadora al combinar contenido y conocimientos sobre impuestos, leyes, comercio global y servicios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); así como acelerar el desarrollo conjunto de nuevos servicios y soluciones impulsados por la IA.

EY también ha firmado un acuerdo de investigación conjunto con la Escuela de Computación Avanzada de la Universidad del Sur de California, que forma parte de una iniciativa Frontera de la Computación de mil millones de dólares lanzada por la universidad, con un enfoque en el avance de la tecnología de IA guiada por la ética y la responsabilidad.

Andy Baldwin, socio director global de EY de Servicio al Cliente, dice: “Con el apoyo de un número significativo de datos y profesionales de inteligencia artificial, EY.ai está preparado para desbloquear todo el espectro de conocimientos y perspectivas que los equipos de EY pueden brindar a las empresas que buscan revolucionar sus operaciones con inteligencia artificial. Es importante destacar que se trata de un esfuerzo colaborativo. El ecosistema de la alianza EY desempeña un papel fundamental al vincular a los clientes con la tecnología, la infraestructura y la competencia más avanzadas disponibles en la actualidad. A medida que EY.ai fusiona las capacidades de los colaboradores del ecosistema EY con equipos mejorados con IA, la aspiración es ofrecer un nivel de excelencia incomparable en servicio al cliente”.

Soluciones y servicios impulsados por IA

EY.ai estará respaldado por el Índice de Confianza EY.ai, que aprovecha las prácticas líderes en la industria para la gestión de riesgos, gobernanza y datos para ofrecer una evaluación y monitoreo integrales de la IA. El Índice se complementará con el Modelo de Madurez de EY.ai, que revisa sistemáticamente la posición de una empresa en comparación con sus pares del mercado y la industria, y el Marco de Valor de EY.ai, que ayuda a priorizar iniciativas y soluciones para lograr el mayor impacto estratégico y de crecimiento.

EY.ai también pondrá capacidades de IA en manos de todos los equipos de EY y en 1,5 millones de clientes en todo el mundo mediante la incorporación de IA generativa y herramientas de desarrollo de vanguardia en EY Fabric, la galardonada columna vertebral de tecnología global de la Firma; que impulsa el 80% de los 50 mil millones de dólares estadounidenses del negocio de EY. Esto ayudará a los equipos de atención al cliente a responder más rápido a las prioridades de transformación empresarial global.

EY.ai también incorpora numerosas soluciones y servicios de IA, que incluyen:

EY Intelligent Payroll Chatbot , lanzado en marzo con Microsoft, responde preguntas complejas sobre las nóminas de la plantilla y personaliza la experiencia de los empleados, lo que ayuda a reducir la carga de los empleadores en más del 50%.

La plataforma tecnológica de EY Assurance está respaldada por capacidades impulsadas por IA que se ofrecen a escala global, aprovechando los datos disponibles públicamente y generados por EY para ayudar a los profesionales de EY Assurance en la evaluación de riesgos.

Nicola Morini-Bianzino, directora de Tecnología Global de EY, dice: “EY.ai refleja la culminación del trabajo y el conocimiento que la organización EY ha estado construyendo durante una década. Las capacidades de IA que los equipos de EY han desarrollado y trabajado con clientes hasta la fecha validan aún más que la IA es transformadora. Tengo mucha confianza en que un enfoque de la IA centrado en el ser humano empoderará al personal de EY, mejorará la calidad del trabajo del cliente y, en última instancia, cambiará nuestro mundo laboral para mejor”.

Credenciales de IA sólidas

EY ha sido constantemente reconocida por sus logros en el campo de la IA durante la última década. En particular, EY ha sido distinguido como Líder en los Servicios de Inteligencia Artificial Mundial de IDC MarketScape en 2023. Además, EY ha sido reconocido como Proveedor Líder de Servicios de IA por Forrester Wave en 2022, solidificando su reputación en el panorama de la IA. Microsoft también otorgó a EY el título de Socio Global de IA del Año en 2022. Estos premios subrayan la dedicación de EY para impulsar la innovación en IA y desempeñar un papel fundamental en el dominio de la IA.