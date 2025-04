La novedad de Mercadona que arrasa entre los amantes de la pizza: los ingredientes son una locura

Los que disfrutamos de una buena pizza sabemos que pocas cosas alegran más el día que descubrir una novedad que de verdad merezca la pena. Y en este sentido Mercadona, que nunca deja de sorprendernos, ha lanzado recientemente una nueva pizza que ya está causando auténtico furor entre los amantes de este plato tan universal. Hablamos de la Pizza carnívora Hacendado, una propuesta contundente, sabrosa y muy generosa en ingredientes.

Esta nueva pizza no ha tardado en convertirse en viral. Las redes sociales, especialmente TikTok, están llenas de reseñas y primeras impresiones, entre ellas la del conocido creador de contenido gastronómico Carlos Calpey (@calpe4cheatin), que no ha dudado en compartir su entusiasmo tras probarla. «¡Nueva pizza en el Mercadona! Vamos a probarla», dice en el vídeo que ha publicado y dejando claro que lo que encontró superó sus expectativas. ¿El secreto de su éxito? Una combinación explosiva de carnes, un horneado en piedra que marca la diferencia y un precio que, como siempre en Mercadona, invita a repetir. Vamos a verlo en detalle.

La novedad de Mercadona que arrasa entre los amantes de la pizza

La Pizza carnívora Hacendado llega en un formato de 600 gramos a un precio de 3,40 euros, y está elaborada nada menos que por Casa Tarradellas, un nombre de confianza en lo que a pizzas se refiere. Sólo con leer los ingredientes ya sabemos que no es una pizza ligera: pepperoni picante, bacon ahumado, carne de cerdo y ternera marinada. Una auténtica bomba de sabor.

El toque especial lo pone el horneado en piedra, que consigue una base crujiente pero a la vez jugosa en el centro. Este tipo de cocción aporta un plus de autenticidad que marca una gran diferencia respecto a las pizzas industriales habituales.

Además, la cantidad de ingredientes es muy generosa. No es de esas pizzas en las que hay que buscar el pepperoni como quien busca un tesoro. Aquí cada bocado está cargado de sabor, algo que tanto Carlos Calpey como muchos otros usuarios de las redes sociales, destacan como uno de sus grandes puntos fuertes.

Una experiencia de sabor que conquista desde el primer bocado

Uno de los aspectos más aplaudidos es la combinación de sabores. A pesar de llevar diferentes tipos de carne (cada uno con su propio perfil), en conjunto funciona de maravilla. El pepperoni aporta el toque picante, el bacon esa nota ahumada tan irresistible, y la ternera marinada añade un matiz jugoso que completa el conjunto.

Carlos Calpey lo resume muy bien en su vídeo: «Sí que es una pizza muy contundente porque al final lleva muchos ingredientes. Lo que no me esperaba yo es que iban a combinar bien». Esta mezcla equilibrada hace que no resulte pesada a pesar de ser tan generosa, algo que muchos usuarios han celebrado en sus reseñas.

Otro punto a favor es la facilidad de preparación: bastan unos minutos en el horno para disfrutar de una pizza que parece salida de una trattoria. Y si eres de los que disfrutan personalizando, admite añadidos como queso extra o unas hojas de rúcula para darle un toque fresco.

¿Por qué esta pizza está arrasando en Mercadona?

La fórmula del éxito parece clara: una relación calidad-precio imbatible, una receta que satisface de verdad a quienes buscan una pizza completa y sabrosa, y el respaldo de una marca que cuida cada detalle en su elaboración.

Además, el boom en redes sociales ha jugado un papel fundamental. Cada vez más personas descubren nuevos productos gracias a las recomendaciones de creadores de contenido como Calpey, lo que provoca que artículos como esta pizza vuelen de las estanterías.

Y no podemos olvidar algo fundamental: la comodidad. Tener en casa una pizza de calidad lista en pocos minutos es una solución perfecta para cenas improvisadas, reuniones informales o simplemente para darse un capricho sin complicaciones.

Si nos guiamos por las opiniones de quienes ya la han probado, la Pizza carnívora de Mercadona ha sabido ganarse el título de «novedad estrella» con todo merecimiento. En TikTok y otras plataformas, los comentarios coinciden en alabar la cantidad de ingredientes, el sabor equilibrado y el horneado crujiente.

Eso sí, quienes busquen opciones ligeras o con menos calorías quizá prefieran otras alternativas. Esta pizza es un homenaje a los amantes de la carne y de los sabores potentes, sin medias tintas. Y en cuanto a calorías, pues como cabría esperar, cuenta con algo más de 200 por cada 100 gramos. Si tenemos en cuenta que la pizza es de 600 gramos, pues lo cierto es que son muchas, aunque también que con la cantidad de ingredientes y su tamaño, es una pizza perfecta para compartir.

En definitiva, Mercadona ha vuelto a acertar de lleno con esta nueva pizza. La Pizza carnívora Hacendado es sabrosa, contundente y, sobre todo, ofrece una experiencia completa para quienes disfrutan de una buena pizza llena de ingredientes de calidad. Si te gusta el pepperoni, el bacon y las carnes marinadas, esta novedad es para ti. Eso sí, date prisa, porque todo apunta a que seguirá arrasando en ventas durante los próximos meses. ¿Te animas a probarla?.