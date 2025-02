La novedad de Mercadona que alegra tus cenas por menos de 3 euros: «Saben a…»

Cuando se trata de cenas rápidas y sabrosas, encontrar opciones que combinen comodidad, buen precio y un toque diferente no siempre es fácil. Muchas veces, la falta de tiempo nos lleva a recurrir a los mismos platos de siempre, pero Mercadona nos sorprende con una novedad que además está arrasando en redes sociales. Una nueva propuesta que promete revolucionar los menús de quienes disfrutan de los sabores intensos y que además, no sólo es ideal para los amantes del pollo, sino también para aquellos que buscan un toque picante en sus comidas sin complicarse en la cocina.

La cuenta de Instagram @mercadona.novedades que suele ser de las primeras en mostrarnos todas las novedades que llegan a las estanterías y neveras de la cadena valenciana, ha sido de las primeras en revelar una de las últimas incorporaciones al catálogo de Mercadona, y la reacción no se ha hecho esperar. Se trata de unas pechugas de pollo empanadas con un punto picante, que además tienen la ventaja de ser aptas para intolerantes al gluten y la lactosa. A un precio aproximado de 2,80 euros por una bandeja de 360 gramos, este producto ya está generando opiniones entusiastas entre los consumidores y dado que ya comienzan a estar presentes en todas las tiendas Mercadona, son pocos los que se resisten a probar una delicia que no sólo es perfecta para las cenas en las que no te apetezca cocinar, sino también para una comida entre amigos, o para cuando quieras organizar un menú fast food en casa.

El pollo empanado picante que recuerda a un clásico del fast food

Los nuevos empanados de pollo picantes sin gluten de Mercadona han empezado a verse en las neveras de diferentes establecimientos, y los primeros en probarlos han dejado claro que no han pasado desapercibidos. Según algunos compradores, el sabor es sorprendentemente parecido al del pollo de una famosa cadena de comida rápida. «Están buenísimos, saben a pollo del KFC», aseguraba una usuaria en los comentarios del vídeo compartido en redes sociales por la cuenta de @mercadona.novedades.

Su crujiente empanado y el toque de especias que le dan el punto picante han hecho que más de uno los incorpore a su lista de compras. «Sólo con olerlo me pica, pero está bueno», comentaba otro usuario que ya ha tenido la oportunidad de probarlos. Para los aficionados al pollo con un toque de intensidad, estos filetes pueden convertirse en una opción recurrente para cenas rápidas y sin esfuerzo.

¿Qué los hace tan especiales?

Más allá del sabor, este producto destaca por ser una alternativa accesible y versátil. Están listos para cocinar en sartén, freidora o air fryer, lo que permite que en pocos minutos estén listos para comer. Además, al no contener gluten ni lactosa, amplían el abanico de consumidores que pueden disfrutarlos sin preocupaciones.

Otra ventaja es su relación calidad-precio. Por menos de 3 euros, la bandeja incluye cuatro filetes de pechuga empanados, una cantidad ideal para una cena en pareja o incluso para compartir en familia con una guarnición de ensalada o patatas. Su practicidad y rapidez en la preparación lo convierten en un aliado perfecto para quienes buscan una comida deliciosa sin pasar horas en la cocina.

Cómo acompañarlos para una cena perfecta

Para que la experiencia sea aún mejor, estos empanados de pollo picantes sin gluten pueden combinarse con diferentes acompañamientos que potencien su sabor:

Salsas caseras: una mayonesa con un toque de ajo, una salsa de miel y mostaza o incluso un alioli suave pueden hacer que cada bocado sea más irresistible.

una mayonesa con un toque de ajo, una salsa de miel y mostaza o incluso un alioli suave pueden hacer que cada bocado sea más irresistible. Guarniciones crujientes: unas patatas fritas, gajos de boniato al horno o incluso unos bastones de calabacín crujiente son opciones que encajan perfectamente con el toque picante del pollo.

unas patatas fritas, gajos de boniato al horno o incluso unos bastones de calabacín crujiente son opciones que encajan perfectamente con el toque picante del pollo. Panecillos para hamburguesa: si quieres recrear la experiencia de una hamburguesa de pollo picante al estilo fast food, solo necesitas un panecillo esponjoso, algo de lechuga, una rodaja de tomate y tu salsa favorita.

También pueden servirse en una ensalada con un toque de aguacate y queso feta, o incluso cortados en tiras dentro de unos tacos con guacamole y pico de gallo. Su versatilidad permite que sean utilizados en múltiples recetas sin perder su atractivo principal: un empanado crujiente con el toque justo de picante.

La novedad más viral de Mercadona

Por el momento, los empanados de pollo picantes sin gluten de Mercadona han sido avistados en tiendas de Guadalajara, aunque se espera que pronto lleguen a más localidades (de hecho parece que en Madrid, Valencia y Barcelona ya se vende). La reacción en redes sociales ha sido positiva, con muchos consumidores destacando su sabor y textura.

Así que ya lo sabes, si eres de los que disfrutan del pollo crujiente con un toque especiado, esta novedad de Mercadona podría ser tu próxima cena favorita. Y lo mejor de todo es que, por menos de 3 euros, no necesitas gastar de más para darte un capricho con sabor a fast food desde la comodidad de casa.