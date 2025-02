No vas a probar un manjar igual: el producto de Mercadona que salva tus cenas por 3 euros

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el ingrediente secreto que puede salvarte una cena en cuestión de minutos? En este sentido, y entre la amplia variedad disponible, existen productos que se convierten en aliados imprescindibles en nuestra cocina. Esos que, sin importar el día, están siempre listos para sacarnos de un apuro cuando necesitamos una cena rápida, saludable y deliciosa. Mercadona lo sabe, y por eso cuenta en sus estanterías con un manjar que, por poco más de 3 euros, te va a cambiar las cenas ya que parece sacada de una taberna del norte de España. Se trata del Bonito del Norte en Aceite de Oliva Hacendado, un producto que ha conquistado a los amantes del pescado por su sabor, su calidad y su increíble versatilidad en la cocina.

Cuando abrimos una lata de este bonito, lo primero que nos sorprende es su aroma suave pero intenso. No es el típico atún de siempre, sino una auténtica delicia marina que aporta una experiencia gastronómica de nivel. Ya sea en ensaladas, tostas o como ingrediente principal de una cena improvisada, este bonito se convierte en la estrella del plato. Sin duda alguna, estamos entonces ante el producto de Mercadona que hará que tus cenas ya no sean como antes y no sólo debido a su versatilidad sino que además, estamos hablando de un ingrediente que tiene pocas calorías y con unos nutrientes que son de los más recomendables. Te ofrecemos a continuación todos los detalles, y te explicamos mucho más sobre cómo sacarle partido para tus cenas.

La novedad de Mercadona que va cambiar tus cenas

El Bonito del Norte en Aceite de Oliva Hacendado viene en un pack de 2 latas de 73 g cada una y tiene un precio de 3,30 euros. Una cifra que sorprende cuando descubres la calidad del pescado que contienen. Este bonito no sólo destaca por su sabor, sino también por su valor nutricional, convirtiéndolo en una opción perfecta tanto para adultos como para niños.

Por cada 100 gramos de producto escurrido, este bonito del norte aporta:

192 calorías

25 gramos de proteína

0,80 gramos de sal

195 mg de fósforo

Esta combinación convierte a este bonito en una fuente de proteínas excelente para quienes buscan una dieta equilibrada, además de ser un alimento saciante y perfecto para cenas ligeras.

¿Por qué el bonito del norte es diferente al atún convencional?

A menudo confundimos el bonito del norte con el atún convencional, pero lo cierto es que hay diferencias notables entre ambos. El bonito del norte, también conocido como Thunnus alalunga, tiene una carne mucho más suave, una textura firme y un sabor delicado que lo convierte en una auténtica delicia. Además, su contenido graso es menor, lo que lo hace ideal para aquellos que buscan un pescado saludable pero lleno de sabor.

La marca Hacendado ha sabido cuidar al máximo la calidad de este producto, utilizando aceite de oliva de calidad que potencia su sabor sin enmascararlo. Al abrir una de sus latas, se puede ver cómo los trozos de bonito mantienen su firmeza y cómo el aceite de oliva les aporta una jugosidad irresistible.

Ideas para aprovechar al máximo el bonito del norte en la cocina

Si crees que este producto solo sirve para una ensalada, estás muy equivocado. El Bonito del Norte en Aceite de Oliva Hacendado puede convertirse en el protagonista de múltiples platos que te sacarán de más de un apuro en la cocina:

Ensaladas frescas y saciantes : mézclalo con tomate, aguacate, huevo duro y un aliño para una ensalada perfecta para cenar ligero.

: mézclalo con tomate, aguacate, huevo duro y un aliño para una ensalada perfecta para cenar ligero. Tostas gourmet : sobre una rebanada de pan crujiente, añade bonito, tomate rallado y un toque de cebolla caramelizada.

: sobre una rebanada de pan crujiente, añade bonito, tomate rallado y un toque de cebolla caramelizada. Empanadas caseras: ideal para rellenar empanadas y darles ese toque casero que tanto gusta.

ideal para rellenar empanadas y darles ese toque casero que tanto gusta. Pasta rápida y deliciosa: combínalo con pasta, un poco de ajo y aceite para una cena sencilla pero deliciosa.

Otros formatos de bonito del norte en Mercadona

Para quienes buscan otras presentaciones de este producto, Mercadona ofrece alternativas que se adaptan a diferentes necesidades y gustos:

Migas de bonito del norte en aceite de oliva Hacendado : se venden en un pack de 3 latas de 52 g cada una por 2,65 euros, perfectas para quienes prefieren trozos más pequeños y fáciles de distribuir en ensaladas o rellenos.

: se venden en un pack de perfectas para quienes prefieren trozos más pequeños y fáciles de distribuir en ensaladas o rellenos. Filetes de bonito del norte en aceite de oliva Hacendado: para los más exigentes, esta presentación en tarro de cristal de 400 g (280 g escurridos) tiene un precio de 7,40 euros. Su formato permite ver la calidad del producto antes de abrirlo, lo que garantiza una experiencia gastronómica de primera.

Así que, si buscas una opción práctica, deliciosa y con un toque gourmet para tus cenas, no dudes en probar el Bonito del Norte en Aceite de Oliva Hacendado. Por solo 3,30 euros, tendrás en tu despensa un aliado que no te fallará cuando necesites una comida rica, nutritiva y lista en cuestión de minutos. ¡Descúbrelo en tu Mercadona más cercano y prepárate para disfrutar de un auténtico manjar del mar!.