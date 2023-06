No abras este mensaje: Caixabank lanza la advertencia más seria a sus clientes

Los avances tecnológicos de los últimos años son en su gran mayoría muy positivos para la sociedad ya que facilitan muchas gestiones y cosas que hay que hacer y gracias a éstas se pueden realizar de forma más rápida y sencilla, tanto trámites en administraciones como hacer la compra, escuchar música o buscar una casa, entre muchas otras. Te contamos la seria advertencia de CaixaBank a sus clientes sobre un mensaje que no deberían abrir bajo ningún concepto si lo reciben… ¡toma nota!.

Aunque, tal y como hemos mencionado, los avances tecnológicos pueden ser de gran ayuda, también pueden ser negativos, especialmente cuando gracias a ellos se generan nuevas estafas y timos que hacen que muchas personas «piquen» y pierdan mucho dinero en ellos.

CaixaBank alerta sobre el mensaje que es una estafa

En los últimos años hay muchas ciberestafas que comienzan su andadura a través de correos electrónicos o mensajes de texto y pueden hacer que cualquier persona llegue a perder todo el dinero que tiene en su cuenta bancaria, por lo que hay que tener mucho cuidado con ellos. Es por ese motivo que CaixaBank ha querido alertar a sus clientes de una nueva estafa a través de un SMS, en la cual se suplanta su identidad.

El modus operandi es igual en muchas estafas, y muchas entidades financieras están alertando a sus clientes para que no caigan en ellas, incluida CaixaBank. Recibes un SMS en el te informan de que ha habido un problema con tu cuenta, o que has recibido un pago pero para liberarlo debes acceder con tus datos, o que rellenes el formulario para recibir unos impuestos que el Gobierno va a devolver a los ciudadanos… la excusa cambia pero el modus operandi es el mismo.

En todos estos SMS que puedes recibir se incluye un enlace para que puedas hacer la gestión «cómodamente», y una vez que pinchas en él tendrás que seleccionar tu entidad bancaria, lo que te llevará a otra página web que es una copia exacta de la oficial, por lo que te creerás que es un sitio seguro y pondrás tus datos para acceder a tu cuenta… pero al ser una copia lo que realmente estarás haciendo es darles tus datos, por lo que accederán cuando quieran y te «limpiarán» la cuenta sin ningún reparo.

CaixaBank recuerda la importancia de no caer en un mensaje que es una estafa, y que si recibes uno similar, entra en tu cuenta pero no siguiendo ese enlace, ve a través de la página oficial, y así podrás comprobar de forma segura si hay algún problema con ella. Si tienes dudas al ver el mensaje, contacta con la entidad bancaria para que te puedan decir si es o no realmente suyo, y si no lo es incluso servirá para que lo denuncies y el banco en cuestión pueda alertar a sus clientes y a la policía del intento de estafa.