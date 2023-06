Mucho cuidado si vas a pagar así porque te pueden estafar

Las estafas están presentes en prácticamente cualquier lugar, especialmente en páginas web que pueden suplantar a las auténticas para robar tus datos y así poder robarte tu dinero, entre otras. Te contamos el timo que hay con una forma de pago muy utilizada que seguro que utilizas… ¡mucho cuidado que te pueden estafar!.

El timo al pagar con Paypal que tienes que evitar

Paypal es una de las plataformas de pago digitales que más éxito tiene en todo el mundo, una forma ideal para enviar o recibir un pago sin tener que dar datos bancarios ni personales, lo cual sin duda es todo un punto a favor que la ha llevado al éxito en los últimos años. Precisamente, al ser un medio de pago tan utilizado, suele verse involucrado en estafas, pero no por la propia plataforma si no por los delincuentes que utilizan su nombre o imagen para robar el dinero a los usuarios.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha informado de un nuevo timo con Paypal que se realiza en una tienda online fraudulenta, que engaña al comprador para que realice un pago supuestamente a través de Paypal pero la realidad es que está haciendo una donación y no una compra, por lo que entrega su dinero a cambio de nada sin darse cuenta.

Según cuenta INCIBE, el timo se descubrió gracias a una usuaria que quería comprarse un vestido de una determinada firma y que, desesperada por su alto precio, empezó a bucear en la red hasta que por fin encontró una tienda en la que lo vendían a mitad de precio. A pesar de que esta usuaria conocía los consejos básicos para evitar fraudes online, se fijó en que se podía pagar con Paypal, lo cual le dio confianza ya que se trata de uno de los métodos más seguros a la hora de hacer compras online.

Lamentablemente, tras el pago no recibió confirmación de compra, y tampoco recibió el vestido a pesar de que en la web se aseguraba que lo recibiría en 24 horas. Al buscar en la web la forma de contactar se dio cuenta que no había e-mail ni número de teléfono, sí un formulario de contacto al que escribió pero tampoco respondieron. En ese momento fue cuando se dio cuenta de que la habían estafado y se dispuso a realizar una reclamación a través de Paypal, pero en esta plataforma no se pueden presentar reclamaciones por un dinero enviado como donativo, cosa que hasta ese momento ella no sabía.

Desde INCIBE se pusieron en contacto con Paypal, y comentan que «Nos indicaron que, cuando se realiza un pago a través de su plataforma, es importante que los usuarios se aseguren siempre de leer todo el contenido de los mensajes antes de llevar a cabo cualquier operación».

En el caso de esta usuaria, no ha evitado caer en la estafa, pero es muy importante que antes de comprar en una página web por primera vez te asegures de que es de confianza, por ejemplo buscando opiniones de otros usuarios que hayan comprado en la misma, y si no encuentras nada o son comentarios negativos, no compres en ella, por muy bonito que sea el chollo que te ofrezcan.