Ni alquileres ni bajos: un experto en seguridad revela qué tipo de vivienda prefieren los okupas ahora

El fenómeno de los okupas no para en España, por muchos cambios normativos y trucos que se recomienden. De hecho, en los últimos meses ha vivido una evolución.

Hasta hace poco, los pisos de alquiler (inquiokupación) y otras propiedades como plantas bajas o incluso garajes parecían el principal objetivo de los okupas.

Sin embargo, parece que han cambiado el foco. Así lo ha revelado Antonio Cozano, gerente de COFER Seguridad, en declaraciones a COPE. Según el experto, las nuevas promociones están en el punto de mira.

¿Cuál es el nuevo objetivo de los okupas en España?

Cozano es un trabajador experto en okupación, gerente de COFER Seguridad, una empresa con más de 16 años de experiencia tratando este problema. Por ello, es una voz autorizada.

Al ser preguntado por COPE, tiene claro cuál es el nuevo objetivo de los okupas: las grandes promociones de nueva construcción, que todavía no se han vendido o cuyos propietarios aún no se han instalado.

«Los clientes tienen miedo porque, como nos ocurrió hace poco en Rincón de la Victoria, los okupas aprovechan para okupar promociones nuevas antes de que las entreguen», comentaba.

¿Por qué las nuevas promociones son un foco de okupación?

Si te paras a pensarlo, tiene lógica que los okupas se fijen en estas promociones para cometer sus delitos.

No sólo tienen fácil acceso, sino que en muchos casos todavía no cuentan con vigilancia. No hay un vigilante ni una alarma, pero es que en muchos casos tampoco hay ni vecinos que llamen a la policía.

Además, se trata de propiedades recién construidas, sin estrenar, por lo que resultan especialmente atractivas para quienes buscan una vivienda amplia y en buen estado sin pagar por ella.

¿Qué tipos de okupas son los más comunes, según los expertos?

Lejos de la imagen romántica del okupa alternativo o que lo hace por necesidad, la realidad es que en la mayoría de los casos son grupos mafiosos organizados, que se dedican a la okupación, para revenderlas de forma ilegal.

Antonio Cozano ha identificado cómo actúan: «El profesional trabaja en grupo. Okupan 15 viviendas, las que les da tiempo, cambian los bombillos de las puertas y luego, a cambio de un acuerdo económico, ceden estas vivienda a terceros».

La mejor herramienta tecnológica para luchar contra los okupas

Como ves, ya casi ninguna propiedad en España está libre de ser okupada. Por ello, es vital que aprendas a protegerte e inviertas en tecnología preventiva y de seguridad.

Una de las herramientas más efectivas contra la okupación son las alarmas antiokupas. Están diseñadas específicamente para evitar la entrada ilegal a viviendas vacías. Y no te confundas, estos sistemas van más allá de las alarmas tradicionales.

Incorporan sensores de movimiento avanzados, cámaras con detección inteligente y conexiones a centrales de seguridad que permiten actuar de inmediato ante cualquier intento de intrusión.

Además, la mayoría permite la instalación sin necesidad de realizar ningún tipo de obras ni es necesario tener conexión a internet. También debes tener en cuenta que la simple presencia de la alarma antiokupas, ya supone un gran elemento disuasorio.

Por norma general, estas alarmas permiten, como mínimo realizar las siguientes funciones: