Ni 1.000 ni 2.000 euros: la cantidad de dinero que recomienda tener el Banco de España en casa para emergencias

El Banco de España se ha pronunciado en lo relativo a la cantidad de dinero en metálico que las personas pueden tener en casa. Cientos de miles de españoles optan por tener parte de sus ahorros en casa y, por motivos de seguridad y para evitar el fraude fiscal, se recomienda que no se aparquen grandes cantidades en un domicilio. Esta institución ha querido mandar un mensaje ante las diversas publicaciones que han aparecido al respeto.

En los últimos años el auge de las nuevas tecnologías ha desembocado en el aumento del pago con tarjeta pero a pesar de ello el dinero en efectivo se sigue moviendo con fuerza en nuestro país. Las generaciones mayores suelen tirando del cash para pagar sus gastos del día a día y el Banco de España siempre ha informado al respecto que es obligación de los establecimientos ofrecer el pago en efectivo porque hay personas que no tienen acceso a cuentas bancarias o a las herramientas que los bancos proporcionan para pagar.

Así que pagar cualquier cantidad en efectivo no supone ningún problema y tampoco hay límite para la cantidad que uno pueda tener en su casa. Mientras que el dinero esté declarado a Hacienda cualquier persona puede tener la cantidad que desee en su domicilio pero lo recomendable es no guardar grandes sumas de dinero más que nada que por motivos de seguridad, ya que en caso de robo no habrá seguro que cubra la pérdida de cientos de euros.

El Banco de España y el dinero en casa

El Banco de España quiso pronunciarse hace una semanas y lanzar un mensaje informativo en lo relativo a las últimas informaciones publicadas en diferentes medios acerca de tener dinero en efectivo guardado en casa. Esta institución habló realmente sobre el dinero de las emergencias y desmintió que haya que tener grandes cantidades para tal necesidad.

«Están circulando noticias sobre una recomendación del Banco de España

de mantener una cierta cantidad de #efectivo en casa para emergencias. No son ciertas. Mira lo que realmente recomendamos», avisó el Banco de España en un mensaje publicado a través de las redes sociales en el que adjunto un vídeo en el dio su recomendación sobre el dinero que es recomendable tener en casa.

Están circulando noticias sobre una recomendación del Banco de España de mantener una cierta cantidad de efectivo en casa para emergencias. No son ciertas.

«Tiene que ser una cantidad suficiente para para afrontar cualquier inconveniente del día a día, como por ejemplo, una avería doméstica», avisa el Banco de España en su vídeo en el que también deja claro que este dinero dependerá de las circunstancias personas como el ingreso, ahorro o las personas a cargo en el núcleo familiar. Por ello, el Banco de España deja claro que se tiene que tener una cantidad de dinero efectivo en casa de al menos tres meses de gastos, en el caso de que esto sea posible. Esta es la suma de efectivo que te permitirá cubrir entre tres y seis meses de gastos fijos mensuales.

En muchos casos se ha hablado de que la cantidad tope son 1.000 euros para evitar el fraude fiscal pero no hay un límite de dinero que puedas tener en casa. Lo más importante que, sea cual sea la cantidad, lo importante es que esté declarado ante Hacienda si no esto puede desembocar en problemas y una posible multa por parte de la Agencia Tributaria.

Más allá de las posibles infracciones, tener una gran cantidad de dinero en efectivo en casa es un problema desde el punto de vista de la seguridad, y más en la época en la que han aumentado los robos con fuerza en viviendas en toda España. Por ello, es recomendable tener el dinero depositado en una entidad bancaria y sacarlo siempre y que sea necesario. Al contrario de lo que se dice, tampoco hay un límite máximo para sacar efectivo de tu cuenta bancaria. A partir de los 3.000 Hacienda sí podrá abrir una investigación y para justificar esta retirada de efectivo necesitarás un justificante que te elaborarán en la entidad bancaria en el que tengas la cuenta.