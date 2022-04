Si estás pensado en renovar tus zapatillas, no puedes dejar pasar las New Balance más buscadas del mercado. Son las zapatillas de moda del momento y son de lo más versátiles para que puedas usarlas todos los días. ¡Lo tienen todo para convertirse en un básico de primavera!

Las New Balance más buscadas del momento

Las zapatillas unisex 550 de New Balance son la compra perfecta para conseguir un rollazo increíble en todos tus looks. Su blanco limpio y su diseño inspirado en un clásico del baloncesto de los 80 lo hacen el toque perfecto para tus looks urbanos.

Puedes conseguirlas en El Corte Inglés, pero gustan tanto que 3 de los 5 modelos de colores y ya han volado. Por suerte, el modelo en blanco que te quedará increíble con todo aún está disponible para que puedas hacerte con un par.

Una vez sean tuyas, verás que no solo son puro diseño, combinan estilo y comodidad a la perfección. Se adaptan a las necesidades del pie y cuentan con una amortiguación perfecta para ir cómodo todo el día. Serán tu calzado de preferencia para cualquier salida y su tejido interior mantendrá el pie protegido en todo momento.

Cuenta con un cierre con cordones para poder modificar el agarre e incluye detalles grabados y bordados de la marca para poderle dar el toque urbano que tanto define la marca. ¡Son un lienzo en blanco que complementará tu estilo a la perfección!

Ahora puedes conseguirlas con un precio increíble en El Corte Inglés y estrenar las zapatillas que te acompañarán durante todo el verano. Se pagarán por si solas con lo prácticas y versátiles que son.

¿Qué tener en cuenta al comprar unas zapatillas?

Las zapatillas son un básico en el armario de millones de personas, se le da mucho uso y es por eso, que se tienen que ir renovando de vez en cuando. Además, si sale un modelo como las New Balance más buscadas del momento, es imposible resistirse a renovar el armario.

Este modelo de New Balance se ha convertido en un superventas del momento por combinar comodidad, un esencial al comprar unas zapatillas para el día a día, con un estilo actual y urbano. ¡Ya son las zapatillas con más estilo del momento!

Otro de los elementos que más nos ha gustado es la combinación de colores de los diferentes modelos, cada persona podrá comprar las que mejor definan su estilo propio u optar por el modelo blanco para conseguir un look moderno, limpio y versátil. ¿Tú ya tienes un favorito? Nosotros aún no sabemos cuál de todos escoger.

¿Te animas a hacerte con un par? No lo dejes pasar porque están volando por segundos. Hazte con tus favoritas y consigue un par de zapatillas que se convertirán en un básico sin que el no podrás vivir. Ahora están en El Corte Inglés, así que pásate por algunas de sus tiendas o corre a su web para hacerte con tus favoritas antes de que arrasen. ¡El único problema será escoger qué modelo te gusta más, son todos ideales!