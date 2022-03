New Balance busca reforzar su presencia en Madrid y Barcelona y para ello está localizando nuevos emplazamientos después de haber cerrado 22 tiendas en la península.

Esta estrategia se ha puesto en marcha una vez que la cúpula de New Balance en España, representada por Alfico, haya sufrido un importante cambio después que Anna Scheidgen, fundadora de la compañía y CEO de New Balance Ibérica, renunciara a su puesto para dar paso a su hija Angela, que toma el relevo y el mando en la dirección de Alfico.

La decisión de la fundadora, con cuatro de sus cinco hijos con cargos de responsabilidad en Alfico, fue que su hija mayor pilotase el nuevo modelo y el cambio de la estrategia del retail.

En los últimos tiempos, Alfico ha sufrido en sus cuentas las decisiones la matriz de New Balance, con sede en Boston, como la de trasladar toda la logística Holanda. Una de las razones del paso atrás de Anna Scheidgen sería el conflicto judicial que tiene con Experience Group, compañía que gestionaba las tiendas de New Balance en España, y que obligó a Experience a cerrar las 22 tiendas de España y Portugal.

De hecho, el próximo día 18 de marzo, Anna Scheidgen, su hija Angela y Paul Guaron (vicepresidente de New Balance Global) están citados a declarar como investigados por la ruptura unilateral del contrato con Experience Group.

Con el traspaso de poderes ya realizado, entre los planes de New balance, solo dos meses después de su abrupta salida de España y Portugal, en la que se cerraron 22 tiendas y más de 250 trabajadores fueron despedidos, está volver a abrir tiendas propias en la península ibérica.

La multinacional de ropa deportiva con sede en Boston ya ha empezado a cribar el mercado de locales comerciales, poniendo el foco en Madrid y Barcelona. Hasta el mes de enero, New Balance contaba con tres tiendas en la capital, en ubicaciones «premium» como Gran Vía, Fuencarral y Jorge Juan, que echaron el cierre.

Ahora, la marca que en España gestiona Alfico desde Redondela (Pontevedra) bajo la denominación de New Balance Iberia, busca ubicaciones similares, aunque se está encontrando con que en los principales ejes comerciales, donde están instaladas la mayoría de las marcas y de su propia competencia, apenas hay locales que se adapten a sus necesidades.

Es el caso de la Gran Vía de Madrid, una arteria muy revalorizada y demandada en los últimos años, donde el metro cuadrado se paga por encima de los 200 euros. Los precios tanto en Madrid como en Barcelona han experimentado un rebote al alza después de tocar suelo durante la pandemia, cuando bajaron hasta un 20%, recuperando según los expertos inmobiliarios, un 15% aunque sin llegar todavía a los precios prepandemia.

New Balance busca en Madrid y Barcelona

Mientras examina las posibles ubicaciones, New Balance ha comenzado también a ofertar diferentes puestos de trabajo a través de Linkedin tanto en Madrid como en Barcelona: «Responsable comercial de moda», «Area Manager Iberia»o «HR Manager» son algunas de las ofertas que han publicado en los últimos días desde la cuenta de New Balance y desde la de Daniel Scheidgen Alvarez, director de Marketing de New Balance Iberia, también hijo de Anna Scheidgen.

De momento, se desconoce si la compañía contará o intentará recuperar a alguno de los más de 250 empleados despedidos en el mes de enero.