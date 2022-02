En plena transición digital y ecológica, la educación para el empleo se convierte en objetivo prioritario para garantizar el mantenimiento de los más de 350.000 puestos de trabajo que genera la distribución de vehículos en España. Con el objetivo de formar y acreditar a los nuevos perfiles profesionales del sector, nace la Academia Ganvam.

Esta iniciativa -presentada este jueves en el marco del congreso eXpo Ganvam, que la patronal de la distribución oficial e independiente celebra en IFEMA Madrid- se ha puesto en marcha de la mano de los especialistas en diseño e implementación de planes de formación para elsector automoción Infova Automotion, buscando también facilitar la incorporación de la mujer a un entorno laboral donde más del 75% son hombres.

A través de itinerarios formativos flexibles para el aprendizaje y desarrollados en entornos 100% digitales, la Academia Ganvam apuesta además por la reconversión laboral para contribuir a formar profesionales capaces de dar respuesta a las exigencias del mercado actual.

En palabras del director de Desarrollo de Ganvam, Fernando Miguélez, «en este contexto de transformación, si no actualizamos los perfiles para adecuarlos a la realidad actual tendremos, por ejemplo, más mecánicos especializados en motores de combustión que vehículos de este tipo circulando por las carreteras. Además, el vehículo conectado y la digitalización de procesos van a requerir un perfil profesional que ahora mismo prácticamente no se encuentra. Sin ese motor humano no se puede impulsar la transformación del sector».

Venta digital o reparación de vehículos

Así, Academia Ganvam contempla módulos que permitirán adquirir competencias certificadas en materias como la venta digital o la reparación y mantenimiento de vehículos propulsados por tecnologías alternativas, por citar solo algunos ejemplos, contribuyendo al desarrollo de planes de acompañamiento para mantener el empleo en el sector de la automoción.

Según el director de Proyectos de Infova Automotion, Manuel Olivares, «no olvidemos que la formación y capacitación profesional es clave para reforzar la competitividad y la empleabilidad del sector en un contexto como el actual. Con Academia Ganvam contribuimos a cubrir la falta de cualificaciones acreditadas vinculadas a la nueva movilidad conectada y sostenible».