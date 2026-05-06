Ted Turner, fundador de la CNN, ha muerto este miércoles a los 87 años, según un comunicado de prensa de Turner Enterprisses. El legendario empresario sufría desde hace años demencia con cuerpos de Lewy. Turner revolucionó el mundo de la televisión con CNN, primera cadena de información de noticias durante las 24 horas del día.

Ted Turner, nacido en Ohio pero afincado en Atlanta, fue uno de los grandes empresarios del sector de los medios de comunicación ya que consiguió levantar un imperio mediático que abarcaba la primera superestación de televisión por cable y canales populares de cine y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Atlanta Braves.

Esta idea fue la que realmente le dio fama, prestigio y poder, una vez cuajó en Estados Unidos.

En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista Time por «influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia».

Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se retiró del negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, a la que calificaba como el «mayor logro» de su vida.

«Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio», ha señalado en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide. «Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo», ha destacado.

Turner sufría una grave enfermedad degenerativa. Un mes antes de cumplir los 80 años, en 2018, el fundador de la CNN desveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A principios de 2025, Turner fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.